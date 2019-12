Un dispositif astucieux empêche les photos dans les endroits interdits

Expositions, cinémas, spectacles… Les lieux où l'on veut éviter les enregistrements pirates sont nombreux. Il y a aussi les laboratoires ou les usines, qui s'inquiètent des fuites maintenant que tout le monde a dans la poche un téléphone, un appareil photo ou une caméra. Cela fait des années qu’on cherche la parade. On pensait que c’était impossible.

Mais des chercheurs de l’université de Californie-San-Diego y sont arrivés avec une technique toute simple : faire clignoter très rapidement toutes les ampoules d’un éclairage. Rassurez-vous, on ne se rend compte de rien et ces ampoules ne nous infligeront pas de migraines. En revanche, elles perturbent complètement les capteurs des appareils numériques. Les photos et les vidéos se retrouvent comme striées avec de grosses bandes noires.

Une méthode déjà utilisée dans des lieux culturels

Il se trouve que les appareils photo sont beaucoup plus sensibles que nos yeux aux variations de lumière. À partir d’une certaine fréquence, on ne verra même plus qu’une ampoule clignote, alors que l’appareil lui va l’enregistrer. C’est un peu comme quand vous regardez la télévision. On ne voit rien de spécial et pourtant, dès qu’on la filme, on voit apparaître des bandes noires qui défilent.

Seule limite de cette innovation : elle ne marche qu’en intérieur puisqu'il faut absolument avoir un éclairage artificiel qu'’on puisse contrôler avec des ampoules LED. Impossible donc d'imaginer bloquer des enregistrements lors d'un concert en plein soleil.

La technologie commence déjà à être utilisée dans certains musées et certaines salles de spectacle. Donc si un jour vous faites des photos et qu’elles sont totalement striées, vous saurez que c’était interdit.