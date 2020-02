Trois innovations pour améliorer ses vacances aux sports d'hiver

De nombreux Français vont prendre en fin de semaine la route des massifs montagneux pour se rendre aux sports d'hiver. Invités de l'émission La France bouge jeudi sur Europe 1, trois entrepreneurs ont proposé leur solution pour vivre des vacances à la neige qui sortent de l'ordinaire, loin des écoles de ski traditionnelles et de la galère pour trouver la combinaison idéale.

Le Snooc, un engin hybride entre la luge et le monoski

Dans plus de 80 stations françaises, comme à La Plagne, Chamrousse, Serre-Chevalier et Chamonix, il est désormais possible de faire du Snooc. Cet engin hybride, à mi-chemin entre la luge et le ski, vise notamment à séduire des vacanciers qui ne savent pas skier. "Une personne qui ne fait pas de ski met à peu près 3 jours à apprendre à faire du ski. Là, elle met à peu près dix minutes", explique sur Europe 1 Cyril Colmet Daage son créateur. Pour façonner son objet, constitué d'un siège fixé 20 centimètres au-dessus d'un monoski, l'entrepreneur dit s'être inspiré du Paret, une luge ancestrale.

"On est au ras du sol, comme avec une luge. Par contre, on a un ski, ce qui permet d'avoir quelque chose de complètement maîtrisable", assure-t-il. "Des enfants de neuf ans comme des personnes de 70 ans peuvent s'asseoir à 20 centimètres du sol, donc il n'y a qu'une seule taille pour tout le monde". Que l'on soit ou non skieur, il est possible de tester le Snooc avec "le forfait pour faire une montée" pour un tarif de sept à douze euros. Une assurance peut être souscrite.

L'apparition du Snooc s'inscrit dans un mouvement plus large de diversification des sports de glisse dans les stations. La Plagne propose également Go to ski, une trottinette des neiges qui permet à des personnes en situation de handicap de skier debout. Aux Sept-Laux, les vacanciers peuvent tester l'Airboard, une luge gonflable prévue pour dévaler les pentes en étant allongé la tête en avant.

Une école de ski nouvelle génération avec Les Bâtons

Ces nouvelles façon de glisser s'accompagnent par ailleurs de nouvelles manières d'apprendre à le faire. Après s'être rendu compte de la difficulté à prendre le relais à la suite du cours pris par un ami nicaraguayen dans une école de ski, Florent Palach a ainsi décidé de créer avec des amis Les Bâtons, une école de ski de nouvelle génération. Face aux "boîtes noires" des écoles de ski classiques, selon les dires de l'entrepreneur sur Europe 1, Les Bâtons vise à transformer le suivi pédagogique des cours de ski, notamment grâce à une application. Sur cette dernière, l'apprenti skieur peut obtenir des récompenses, mais aussi retrouver des photos de ses efforts. L'application fournit aussi des informations destinées à faire découvrir la montagne.

Parents et enfants peuvent également y retrouver la fiche de leur moniteur. Très récente, l'école a dispensé 500 cours pour le moment. Elle est accessible dans les stations des Deux-Alpes, d'Avoriaz et de Val-d'Isère. À Val-Thorens, elle possède ses propres moniteurs.

Un site pour louer des vêtements de ski

Autre innovation présentée dans La France bouge : le site Les petits montagnards. Celui-ci propose au grand public de louer des vêtements de ski pour éviter les changements de tenue annuels, notamment pour les enfants. Sur le site, l'internaute peut choisir le style et la taille de sa tenue, la durée de location et l'endroit où il souhaite qu'elle soit livrée. Outre la possibilité de la livraison à domicile, "on livre directement en station aux points relais ou aux réceptions des hôtels et des résidences", précise sur Europe 1 son cofondateur Pierre-Gilles Massoulier. Le site propose une gamme de vêtements "du nourrisson jusqu'au rugbyman troisième ligne", plaisante son cofondateur. La location d'une tenue pour adulte coûte 120 euros en moyenne pour une semaine. Pour un enfant, il faut débourser environ 60 euros.