Vacances d'hiver : attention aux fausses bonnes affaires en louant une voiture

Ce week-end marque le début des vacances d'hiver pour la zone C, l'occasion pour les chanceux de partir loin de leur quotidien. Que vous ayez décidé de partir au ski ou au soleil, vous avez peut-être prévu de louer une voiture. Depuis sept ans, de plus en plus de Français passent par la case location pour se déplacer pendant leurs congés. Le secteur a même progressé de 5% l'an dernier, et pèse désormais 4 milliards d'euros.

Des "imprévus" qui font gonfler la facture

Alors forcément, la concurrence se développe et les nouveaux acteurs tentent d'avoir eux-aussi leur part du gâteau, au risque parfois de proposer des offres trop alléchantes. Si vous trouvez par exemple une voiture à louer pour 10 euros par jour, dans la plupart des cas cela va en réalité vous revenir deux à trois fois plus cher. Pour s'y retrouver dans cette jungle où 40% de l'activité se passe sur Internet, il fallait donc mettre au point un comparateur fiable et neutre qui prenne en compte tous ces petits "imprévus" qui font gonfler la facture.

"On est parti du constat qu'il y avait une énorme exhaustivité de l'offre de location de voitures", explique au micro d'Europe 1 Charles Derynck, directeur commercial de Liligon, un comparateur. "Vu que la comparaison intervient avant le processus d'achat, on a intégré [sur notre site] des critères comme les frais kilométriques, les frais d'aller simple, de jeune conducteur ou encore les taxes des aéroports pour être certain que l'utilisateur ait toutes les cartes en main pour sélectionner l'offre dont il a besoin."

Frais kilométriques et taxe jeune conducteur

Parmi les mauvaises surprises les plus récurrentes, on trouve par exemple les frais de jeune conducteur qui peuvent grimper jusqu'à 30 euros par jour de location. Mais les frais kilométriques ne sont pas en reste dans les dépenses imprévues au budget. C'est pour cela qu'il faut toujours prendre soin de vérifier si le forfait kilométrique est illimité ou non.