Trois applis pour apprendre à lire en s'amusant

Il faut s’y résoudre : les enfants d'aujourd'hui grandissent avec un smartphone ou une tablette dans les mains. Alors autant que ça soit utile à leur développement. Il y a beaucoup d’applications éducatives, notamment consacrées à l’apprentissage de la lecture. À l’occasion de la journée mondiale du livre, Europe 1 a sélectionné trois applications pour aider les enfants à apprendre à lire.

Apprendre son prénom avec des jeux

Le premier pas pour se familiariser avec la lecture et l’écriture, c’est de commencer avec son prénom. L’appli Name Play a été conçue uniquement pour ça. Elle propose plusieurs mini-jeux pour que l’enfant identifie les lettres et les sons de son prénom puis les retrouve parmi d’autres. Et ça marche aussi avec les prénoms des parents ou des frères et sœurs.

>> Téléchargez Name Play sur l'AppStore ou sur Androïd (2,99 euros)

La méthode Montessori 2.0

Après le prénom, il faut passer aux autres mots. Pour ça, il y a Le Son des Lettres Montessori. Comme son nom l’indique, cette application se base sur la méthode Montessori pour apprendre à lire associant des lettres à des sons. Elle est conçue pour les enfants de 3 à 4 ans, dans le cadre d'une première initiation aux mécanismes de lecture.

Il y a plein de petits exercices très ludiques : un bac à sable pour apprendre à écrire les lettres, des cartes dessinées pour associer les lettres à des sons ou à des mots… L’apprentissage se fait progressivement, on ne peut accéder à certains jeux que si on a réussi les plus faciles avant. À partir de 5 ans, il y a une autre application pour aller plus loin, toujours avec la méthode Montessori : Déclic Lecture.

>> Téléchargez Le Son des Lettres Montessori sur l'AppStore (4,99 euros)

Des livres enrichis

Une fois que les enfants commencent à parler puis à lire, ils aiment qu’on leur raconte des histoires. Bayard a donc développé une librairie numérique, J’aime Lire Store, avec 1.300 livres pour enfants. La force de l’application, c’est son catalogue : Petit Ours Brun, Paddington, Tom-Tom et Nana et plein d’autres personnages indémodables.

L’autre avantage de J’aime Lire Store, c’est que les livres sont enrichis avec des contenus audio, des images animées ou encore des explications orales des mots compliqués. Ça ne remplace évidemment pas un livre mais c’est assez bien fait pour pousser les enfants à lire.