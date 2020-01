Un nouveau bracelet pour stopper les tremblements "essentiels" des mains

C'est une innovation qui pourrait complètement changer la vie de ceux qui la portent. La commercialisation du bracelet Cala Trio, capable d'empêcher des tremblements incontrôlés, vient de commencer après l'obtention d'un agrément médical. Cela s'apparente à une bonne nouvelle pour les personnes atteintes de tremblements dits "essentiels" ou tremblements héréditaires, dont les mains tremblent parfois tellement qu’elles ne peuvent pas utiliser leur téléphone ou boire un verre sans le renverser. Pour ces personnes, manger peut aussi être compliqué.

Et il ne s'agit pas de cas rares. Les tremblements "essentiels" sont la première cause de tremblements en France. La maladie touche deux fois plus de monde que la maladie de Parkinson, des enfants aux personnes âgées.

Stimulation des nerfs

Pour stopper ces gestes intempestifs, le bracelet stimule deux nerfs du poignet, ce qui va envoyer un message au cerveau pour atténuer les tremblements, voire les faire disparaître. Une lueur d'espoir alors que les traitements contre cette maladie sont généralement plutôt lourds. Recours à des bêtabloquants, anxiolytiques... Il faut parfois même placer des électrodes dans le cerveau. Reste à savoir si les prochaines versions de ce bracelet pourront également aider à soulager tous ceux qui souffrent de la maladie de Parkinson.