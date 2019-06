Des médecins font disparaître les tremblements chez les malades de Parkinson : "Cette technique s'adresse à tous types de tremblements"

INTERVIEW

Cela pourrait révolutionner le quotidien des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Et bien d'autres encore. Le 3 avril dernier, une équipe du CHU d'Amiens-Picardie a réussi à faire disparaître les tremblements chez une patiente de 83 ans grâce à une technique inédite en Europe.

Un seul point de suture

"Dans un premier temps, on a descendu une petite fibre laser à l'aide d'un robot dans une zone très précise de son cerveau", grâce aux images de l'IRM en direct, raconte sur Europe 1 le neurochirurgien Michel Lefranc, qui a dirigé l'opération. Avec le laser, la lésion a ensuite été brûlée. Tout cela sans même ouvrir le crâne de l'octogénaire, qui s'en est donc tirée avec… un seul point de suture.

Trois jours plus tard, elle a ainsi pu rejoindre son domicile sans complication. "Le tremblement ne reviendra plus", explique le docteur au micro de Julien Pearce.

D'autres pathologies concernées

Toutefois, il ne s'agit ici que de traiter les symptômes. "On ne traite pas la cause de la maladie", confirme Michel Lefranc. Mais "cette technique s'adresse à tous types de tremblements" et de nouvelles opérations sont déjà programmées au centre hospitalier d'Amiens. "On a une dizaine d'interventions par an qui vont être réalisées", renseigne-t-il.

Un espoir pour les quelque 200.000 personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Mais la technique peut aussi s'appliquer à d'autres pathologies, comme les épilepsies pharmacorésistantes ou la sclérose en plaques, par exemple.