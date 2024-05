«Mentalo», l'application qui veut évaluer le bien-être mental des jeunes

La santé mentale des Français s'est particulièrement dégradée depuis la crise sanitaire, notamment chez les plus jeunes. Les tentatives de suicide sont en forte hausse, surtout chez les jeunes femmes, comme l'a révélée une étude de Santé publique France. Pour aider les jeunes, il faut mieux les comprendre. Pour cela, l'Inserm a lancé une vaste étude nationale sur la santé mentale des 11-24 ans. Avec cette enquête intitulée "Mentalo", c'est la première fois que les jeunes seront suivis aussi longtemps.

Pendant un an, les jeunes de 11 à 24 ans répondent anonymement, depuis leur smartphone ou leur ordinateur, à des questions sur leur sommeil ou encore sur ce qui les rend heureux. Et contrairement à une étude classique, tout se fait dans l'intimité sur le site "Mentalo". "L'avantage de faire ça sur une application, c'est qu'ils le font quand ils veulent et ils racontent ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas forcément quelqu'un en face", explique Karine Chevreul responsable du projet et directrice de recherche à l'Inserm. "Et puis globalement, ils vont pouvoir aussi nous renseigner sur plusieurs questionnaires quand ils veulent."

Des récompenses prévues pour les participants

L'objectif est d'obtenir les réponses de 50.000 jeunes d'ici 2025 : "plus il y va y avoir de participants, plus on aura des résultats qu'on pourra utiliser le plus rapidement possible dans le développement de nos interventions de promotion ou de prévention pour qu'elles soient le plus pertinentes possibles et qu'elles répondent au mieux à leurs besoins", reprend Karine Chevreul.

Et pour les inciter à répondre aux huit questionnaires, des récompenses sont prévues comme l'accès à des livres en lignes, des matchs ou encore des films. Les jeunes peuvent s'inscrire sur le site "Mentalo" jusqu'en mai 2025.