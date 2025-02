L'IA va accroître les inégalités entre hommes et femmes dans le travail, prévient le directeur de l'OIT

Selon le directeur général de l'Organisation internationale du travail, présent au sommet organisé à Paris, l'IA va avoir un impact sur le monde du travail qui affectera "des emplois dans lesquels nous avons une majorité de femmes". Au total, la technologie devrait impacter 2,3% des emplois à travers le monde.

L'automatisation du travail engendrée par l'intelligence artificielle (IA) affectera davantage les femmes, ce qui risque de creuser les inégalités avec les hommes, a mis en garde lundi le directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT) lors du sommet sur l'IA à Paris.

Un impact sur 75 millions d'emplois

L'IA, et notamment l'IA générative capable de produire toutes sortes de contenus, a déjà un impact sur le monde du travail et "nous savons que la plupart des emplois qui seront automatisés seront des emplois dans lesquels nous avons une majorité de femmes qui travaillent", a déclaré Gilbert Houngbo lors d'une table ronde au Grand Palais, où sont réunis dirigeants politiques et monde de la tech.

Ces catégories d'emplois qui "seront détruits vont donc accroître l'écart entre les hommes et les femmes. C'est quelque chose qu'il convient de garder à l'esprit", a-t-il poursuivi. Le directeur de l'agence onusienne a toutefois rappelé que, pour le moment, l'IA créait davantage d'emplois qu'elle n'en détruisait, même si ces nouveaux emplois risquaient d'être "moins bien rémunérés et moins bien protégés".

Au total, l'intelligence artificielle devrait avoir un impact sur 2,3% des emplois à travers le monde, soit environ 75 millions d'emplois, d'après l'OIT.

Soutenir "la formation continue" des employés

"Les gens qui écrivent pour la télévision, les gens qui travaillent dans les centres d'appels, toutes ces personnes là sont extrêmement inquiètes de voir que l'IA va soit réduire leur autonomie, soit complètement les remplacer", a abondé sur scène Christy Hoffman, secrétaire générale de la fédération syndicale internationale UNI Global Union.

Pour que ces travailleurs ne soient pas laissés de côté, il faut "un vrai soutien grâce à un système de protection sociale" mais aussi "de la formation continue" des employés, a plaidé Gilbert Houngbo. "Car en vérité, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous prendre notre emploi mais le manque de préparation pour développer de nouvelles compétences dans le contexte de l'IA", a-t-il également pointé.