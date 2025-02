Sommet sur l'IA : comment peut-elle nous aider au quotidien ?

L’intelligence artificielle (IA) s’invite régulièrement dans nos vies et peut notamment s'avérer utile pour effectuer des tâches fastidieuses du quotidien comme dresser une liste de courses.

Vice-président américain, vice-Premier ministre chinois, chancelier allemand... Des dirigeants politiques du monde entier et des patrons de la tech se retrouvent lundi et mardi à Paris lors d'un Sommet international sur l'intelligence artificielle (IA), une technologie qui a rapidement bouleversé de nombreux pans de la société et elle se fait une place de plus en plus présente dans notre quotidien.

Rendre la vie plus facile

Il est, par exemple, possible de demander à une IA de dresser une liste de courses en fonction de nos goûts : "Les instructions peuvent être 'je suis végétarien' ou 'je dois absolument ne pas dépasser autant de calories par jour'. L'IA doit absorber ces informations et vous pondre une liste de courses qui répond à votre demande initiale", explique Philippe Corbin, directeur financier de la startup Lixy, spécialisé dans l'IA.

Une fois vos courses effectuées, l'IA peut aussi vous proposer différentes recettes en fonction des aliments disponibles dans votre frigo.

"On peut demander à l'IA comment passer dix à quinze jours dans tel pays. L'IA va compiler pas mal d'informations sur les meilleurs circuits, les meilleures destinations, les meilleures choses à voir", détaille Robin Rivas, spécialiste de l'IA.

Il précise tout de même que l'intelligence artificielle n'a pour l'instant pas vocation à remplacer l'humain, mais plutôt à l'accompagner pour lui rendre la vie plus facile.