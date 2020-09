Les maires anti-5G peuvent-ils empêcher son déploiement en France ?

INTERVIEW

Une étape décisive pour l'implantation de la 5G en France, sur fond de contestation. C'est ce mardi que débutent les enchères pour l'attribution de ce nouveau réseau de télécommunications qui doit permettre d'ouvrir les portes de l'Internet des objets et autres voitures connectés, à grande échelle. Mais cette nouvelle technologie a de nombreux détracteurs, à commencer par certains maires, qui font tout pour que la 5G ne soit pas disponible dans leur commune. C'est notamment le cas de la maire socialiste Nathalie Appéré, qui a provisoirement interdit cette nouvelle technologie à Rennes. Mais ces édiles peuvent-ils réellement mettre un coup d'arrêt définitif au déploiement de la 5G ?

Une volonté de l'État et une manne financière importante

"Ca va être probablement un peu compliqué", répond ce mardi sur Europe 1 Alexandre Delaigue, économiste à l'Université de Lille. Il y a une "volonté de l'État d'installer la 5G" et une manne financière importante, puisque les opérateurs (Orange, Bouygues, SFR et Free) vont devoir sortir le chéquier pour pouvoir s'offrir les fréquences nécessaires au fonctionnement de la 5G. Un pactole qui pourrait bien grimper jusqu'à 3,5 milliards d'euros.

Dans ces conditions, les maires anti-5G risquent de ne pas faire le poids, mais l'espoir reste permis selon l'expert : "Il peut y avoir un certain nombre d'autorisations dans l'utilisation de bâtiments publics dans lesquels il y a toujours la possibilité de mettre des freins."

Des bénéfices pour l'environnement

Quant à savoir si l'argument de la protection de l'environnement brandi par les anti-5G est justifié, Alexandre Delaigue reconnaît que cette nouvelle technologie va pousser à la consommation. "C'est une raison de plus pour changer de téléphone et il va falloir investir dans des nouvelles antennes." Pour autant, il rappelle aussi les avantages de la 5G, qui ne se limitent pas qu'à télécharger des fichiers plus rapidement.

"Bien-sûr qu'on va transférer plus de données et que c'est quelque chose qui consomme de l'énergie. Mais là encore, si ça permet de faire plus de télétravail ou d'avoir moins d'embouteillages dans les villes [via les véhicules autonomes], on va y gagner."