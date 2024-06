Les applications anti-moustique sont-elles vraiment efficaces ?

La chaleur fait enfin son apparition sur toute la France, et apporte avec elle son lot d'insectes. Parmi ces derniers, les moustiques sont les plus dérangeants, profitant de chaque opportunité pour venir attaquer leurs victimes, notamment la nuit. Mais en plus des prises et autres répulsifs anti-moustiques, nos portables pourraient-ils aussi réussir à chasser les moustiques ?

De plus en plus d'applications se vendant comme des répulsifs à moustiques apparaissent. Le principe : ces dernières émettent un son à basse fréquence, proche du battement d'aile du moustique mâle ou de la libellule. Ce son doit ainsi permettre d'éloigner les moustiques femelles, à la recherche de sang pour développer leurs œufs après l'accouplement.

Une idée déjà abordée... dans les années 2010

L'idée n'est pas nouvelle. Ainsi, dès 2007, puis de nouveau en 2010, plusieurs études s'étaient déjà intéressées au principe d'onde imitant le battement d'aile des moustiques. Mais l'organisation Cochrane, qui regroupe plus de 28.000 volontaires dans 100 pays à travers le monde et sert de centre de regroupement des informations sur la recherche médicale, avait estimé que le processus était inefficace. Sur l'App-store, certaines applications précisent d'ailleurs que l'utilisation d'ondes sonores ne fait l'objet d'aucun consensus scientifique.

Enfin, l'Inserm met en garde contre l'utilisation de ces applications qui peuvent procurer un sentiment de sécurité malgré une efficacité discutable, et détourner les utilisateurs de solutions plus efficaces et pérennes pour lutter contre les moustiques.