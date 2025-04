Réseaux sociaux : ce qu'il faut savoir sur le «cercle bleu» des messageries, le nouvel outil d'IA du groupe Meta

Cet outil d'IA générative avait été dévoilé aux États-Unis en septembre 2023. Lancé progressivement à partir de mars 2025 en Union européenne, il vient de débarquer sur les messageries françaises de Whatsapp, Instagram et Messenger. Utilité, données personnelles... On fait le point.

De nombreux internautes français se sont posés la question cette semaine : quel est donc ce cercle bleu en haut des pages de messageries Instagram, Messenger et Whatsapp ? Il s'agit du nouvel outil d'intelligence artificielle développé par le groupe Meta, groupe qui détient ces réseaux sociaux, dont aussi Facebook.

Un robot conversationnel

À l'instar de son concurrent ChatGPT, l'outil fonctionne comme un robot conversationnel : si vous avez besoin d'une information, d'une reformulation d'un message ou de la traduction d'un texte, Meta AI s'en charge pour vous. Pour l’utiliser, il suffit de cliquer sur le cercle et de poser une question. La conversation créée avec le robot s'intégrera ensuite dans le flux des conversations avec vos contacts.

Comme le réseau social Snapchat qui utilise déjà depuis des mois un robot conversationnel grâce à l'intelligence artificielle - et contrairement à la version gratuite de ChatGPT - Meta AI aurait un nombre illimité de questions que l’on peut lui poser par jour.

Retard de déploiement

Généralisé en avril 2024, Meta avait jusqu'ici suspendu son déploiement dans l'UE, affirmant manquer de visibilité quant à l'interprétation par les autorités européennes des différentes lois qui encadrent les nouvelles technologies, comme le règlement général sur la protection des données (RGPD) et ceux sur les marchés numériques et sur l'IA.

Après moult tractations avec les régulateurs, Meta propose finalement aux consommateurs européens une interface centrée sur la génération de texte, sans image contrairement aux versions disponibles aux États-Unis et dans les pays non européens.

La question des données personnelles

Autre point important : Meta AI, disponible dans six langues, n'a pas été entraîné sur des données d'utilisateurs européens. Autrement dit, tous nos contenus, à part nos messages privés, postés sur Instagram et sur Facebook n'ont pas été mis à disposition de robots, pour s’instruire et évoluer.

C'est en tout cas ce qu'affirme le groupe après avoir été vivement critiqué sur l'annonce de l'utilisation des données personnelles de ses utilisateurs non-européens sans leur consentement, en plus d'être dans le viseur de la Commission européenne sur ce sujet.

Pour autant, attention à ne pas partager des informations sensibles "que vous ne souhaitez pas que l’IA retienne et utilise". Car Meta, comme souvent, se réserve le droit de partager les données récoltées avec des partenaires.