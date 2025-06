Bientôt une Barbie boostée avec ChatGPT ? Mattel annonce un partenariat avec OpenAI

Le géant du jouet Mattel, derrière Barbie, Fisher-Price, UNO ou encore Polly Pocket, a annoncé un partenariat avec Open AI, maison mère de ChatGPT dans le but de mettre au point un jouet qui embarque l'IA. L'entreprise compte également se servir de cette technologie dans son processus créatif.

Un enfant assis sur le tapis de sa chambre, jouet en main, en train de créer une histoire de toutes pièces en les faisant parler. Cette scène va-t-elle bientôt disparaître ? S'il est encore trop tôt pour le dire, le géant Mattel (entreprise derrière Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, UNO, ou encore Polly Pocket) vient en tout cas d'annoncer un partenariat avec OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Objectif : "soutenir le développement de produits et d’expériences alimentés par l’intelligence artificielle".

Des jouets boostés à l'IA...

"Notre collaboration avec OpenAI nous permettra de tirer parti des nouvelles technologies pour consolider notre leadership en matière d’innovation et réinventer de nouvelles formes de jeu", affirmé dans un communiqué, Josh Silverman, directeur de la franchise Mattel.

S'il est donc quasiment certain que l'IA va faire une entrée fracassante dans la chambre des enfants via les produits Mattel dans un avenir relativement proche, la firme ne semble pas avoir encore décidé avec quel cheval elle allait faire ce pari audacieux. Le média américain spécialisé Axios cite une source qui lui a confié qu'il ne fallait pas s'attendre à avoir des Barbies boostées à ChatGPT sous le sapin de Noël cette année. Autre information glanée par Axios, le jouet ne devrait pas être destiné aux moins de 13 ans.

... et conçus avec l'aide de l'IA

Au-delà des produits vendus, le partenariat signé entre OpenAI et Mattel donne également, aux employés de cette dernière, l'accès à ChatGPT Enterprise. Une volonté d'"améliorer le développement de produits et l'idéation créative, stimuler l'innovation et approfondir l'engagement avec son public".

Si l'IA ne se retrouve donc pas directement dans le jouet, les futures créations de Mattel auront été pensées et créées avec l'aide de l'intelligence artificielle.

Une suite logique pour le géant qui a déjà utilisé BigQuery, la base de donnée dopée à l'IA made in Google, pour comprendre les mauvais retours sur un produit en 2024. Mattel avait même pu alors apporter un correctif à son jouet défectueux.