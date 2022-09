Il sera bientôt possible d'appeler et d'envoyer des messages sans batterie ni réseau

Enfin de vraies nouveautés sur les téléphones. Depuis quelques années, le nouvelles moutures des derniers smartphones manquent de réelles innovations. Ces derniers jours, deux nouvelles fonctionnalités ont été dévoilées et ont de quoi susciter la curiosité. Tout d'abord, il sera possible de passer des appels, y compris lorsque la batterie est à plat.

Une nouveauté que proposera le nouveau téléphone de la marque chinoise Huawei, le Mate 50. L’appareil est alors équipé d’une batterie complémentaire qui fonctionne comme une réserve dans laquelle le smartphone ira piocher uniquement lorsque la batterie principale est vide.

La communication satellite

Le téléphone fonctionnera toutefois en mode dégradé et rappellera constamment à son utilisateur qu’il faut le recharger. Par ailleurs, cette toute petite batterie n'offrira que deux petites heures d'autonomie. Suffisant néanmoins pour recevoir ou passer des appels mais aussi envoyer des SMS.

Parmi les autres nouveauté, on peut également mentionner la communication satellite. Lorsque l'on se trouvera dans une zone sans réseau, il sera possible de connecter son smartphone à un satellite pour envoyer un SMS. Il sera en revanche impossible d'en recevoir et il faudra nécessairement se trouver en plein air mais cette fonctionnalité pourra s'avérer ô combien précieuse dans les territoires non couverts par le réseau mobile.

Des services d'abord disponibles en Chine et aux États-Unis

Une fonction proposée uniquement sur le Mate 50 de Huawei mais aussi sur le dernier iPhone 14. Du côté d'Apple on ne pourra qu'envoyer sa position GPS ou un bien message d’urgence préformaté. Ces services seront lancés dans les semaines à venir en Chine et aux États-Unis puis dans le reste du monde.

Les inondations, incendies et catastrophes à répétition ont visiblement poussé les différents fabricants à plancher sur la connectivité d'urgence.