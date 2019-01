"Grand Paris express" : voici à quoi vont ressembler les nouveaux métros

Les Franciliens ont choisi leur futur métro. Appelés tout le mois de décembre à se prononcer sur le design des rames des lignes 15, 16 et 17 - dont les premières portions devraient entrer en service à l’horizon 2025 – les habitants de l’Île-de-France ont opté pour un modèle aux "lignes englobantes pour le nez et la rame", révèle CNews lundi.

Sur 13.000 votants en ligne, 40% se sont ainsi exprimés pour la deuxième des trois options qui leur étaient soumises. Le train plébiscité, aux pare-brise extra-larges, bénéficiant d’une vue panoramique, sera notamment flanqué de bandes lumineuses pour annoncer son arrivée en station aux voyageurs à quai.

Les Franciliens, "acteurs de la modernisation du réseau". Ces rames de métro du futur "Grand Paris express" - un projet d’extension du métropolitain destiné à rallonger le réseau existant de quelque 200 km vers la banlieue -, se veulent accessibles à tous. Pilotées automatiquement, elles pourront pousser des pointes à 110 km/h. "Je veux que les voyageurs soient acteurs de la modernisation du réseau. C’est pourquoi j’ai voulu les associer au choix du design du futur métro francilien", a fait valoir Valérie Pécresse, présidente d’IDF Mobilités auprès de CNews.

Quatre nouvelles lignes. Les rames de la ligne 15 seront constituées d’un ensemble de six wagons, et celles des lignes 16 et 17 de rames de trois wagons. La ligne 18, qui devrait être achevée après 2030, aura un design autre en raison d’un système d’exploitation différent, précise encore CNews.