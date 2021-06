Grâce à XpertEye, les pompiers voient à travers les téléphones des témoins d'urgences

"Une image vaut 1.000 mots" : le dicton est connu et il est désormais pris au pied de la lettre par les pompiers du Val-d’Oise. Depuis quelques semaines, ils sont les premiers en France à tester XpertEye, une application qui leur permet de voir à travers le téléphone portable de la personne qui appelle les secours. Une innovation française, développée spécialement par AMA, une entreprise qui conçoit des solutions de "téléassistance" dans différents domaines. Les hommes du SDIS 95 ont adapté le logiciel à leurs besoins, et d'autres centres départements pourraient suivre rapidement.

Prise de contrôle à distance de la caméra

XpertEye répond à une problématique courante pour les pompiers : les appels imprécis. "Une description orale et une description visuelle ce n'est pas du tout la même chose. La gravité qui nous est décrite par téléphone ne correspond pas toujours à la gravité réelle du sinistre. C'est souvent sous-estimé", explique le capitaine Sebti Khadimallah, des pompiers du Val-d'Oise. "Par exemple, des gens nous appellent pour nous dire qu'ils voient de la fumée mais ils ne savent pas toujours d'où elle vient ni ce qu'elle représente. Ce n'est pas toujours évident de déterminer la réponse appropriée."

Grâce à XpertEye, ce n'est plus la personne qui appelle qui juge mais le pompier directement. Même si l'application n'a pas vocation à être utilisée systématiquement. "On va vous proposer de prendre le contrôle à partir du moment où on souhaitera devenir le témoin oculaire d'une intervention", résume le capitaine. Pour cela, il n'a qu'à entrer le numéro de portable dans le logiciel sur son ordinateur. À l'autre bout du fil, la personne reçoit un SMS avec un lien. En cliquant, elle établit la liaison avec le centre d'appel et le pompier prend le contrôle de sa caméra.

Corriger un massage cardiaque ou évaluer la dangerosité d'un feu

Les options sont relativement limitées mais elles peuvent se révéler très utile. "On peut zoomer, activer un pointeur qui indique au requérant l'endroit où orienter le téléphone et on peut activer sa torche à distance. On peut aussi inverser et afficher sur son écran le visage de l'opérateur. Parfois, un visage humain rassure en situation de stress", précise le capitaine Sebti Khadimallah. Selon lui, cette solution a un intérêt pour de multiples situations : "incendie, accident de circulation ou même animaux dangereux".

"Je suis convaincu que cela peut sauver des vies. Avec notre oeil de pompier, on pourra faire une analyse du terrain pour pouvoir distribuer au mieux nos engins et les secours. On gagne en temps et en efficacité", estime le pompier. "Par exemple, sur du secours à personne, ça nous permettra de corriger le type de massage cardiaque que fait un requérant. Dans une situation de stress, la personne peut mal placer ses mains ou appuyer de façon inefficace. Avec l'application, ce sera plus simple de l'aider à faire les bonnes actions."

Une application française déjà utilisée par le SAMU

C’est le capitaine lui-même, qui se revendique comme "un peu geek", qui est à l'origine de cette initiative. "En faisant de la veille sur l'actualité des nouvelles technologies, je suis tombé sur XpertEye. Je me suis renseigné et j'ai découvert qu'AMA, l'entreprise qui l'a conçu, était une filiale d'Ubisoft", raconte le pompier. Hasard du destin, Ubisoft édite justement le jeu vidéo favori du capitaine : Assassin's Creed Odyssey. "J'ai appelé le standard d'AMA en expliquant ma démarche. Quelques jours plus tard, j'étais dans leurs bureaux et c'était parti."

En mettant le pied dans la porte d'AMA, Sebti Khadimallah a trouvé des oreilles attentives. "Depuis 2015, on travaille sur ce qu'on appelle la "réalité assistée" appliquée à la santé. On a rapidement travaillé avec le SAMU et la première version d'XpertEye servait à mettre en relation un médecin régulateur et les véhicules d'urgence", se souvient Thomas Waendendries, directeur du marketing et des ventes d'AMA. " Il y a trois ans, on a amélioré l'application pour voir à travers le téléphone d'une personne en attente de secours. On travaille à présent avec 20% des SAMU. Mais c'est une première avec les pompiers."

Les pompiers ne peuvent pas forcer l'accès au téléphone

En collaboration avec les pompiers du SDIS 95, AMA a donc adapté XpertEye pour coller au plus près à la réalité de leur métier. "Notre application est intégrée directement dans leurs logiciels et leurs process des métiers avec lesquels on travaille. L'idée, c'est de rendre ça le plus simple possible. En deux clics, ils accèdent au téléphone", souligne Thomas Waendendries qui ajoute que, depuis cette initiative dans le Val-d'Oise, "beaucoup de centres départementaux de pompiers se signalent pour utiliser XpertEye".

Une généralisation de la technologie qui peut inquiéter. "La prise de contrôle se fait avec le consentement de la personne qui appelle. On ne peut pas forcer l’accès au téléphone", rassure le capitaine Khadimallah. L'accord étant donné lors d'un appel enregistré, cela équivaut à un consentement libre et éclairé, dans le respect du RGPD, le Règlement général sur la protection des données. "Si la personne refuse l'accès à son téléphone, ça n'empêchera évidemment pas le déclenchement des secours", rappelle le pompier. "C'est juste un super outil complémentaire à nos missions."