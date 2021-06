Comment le centre des pompiers de Seine-et-Marne a géré la panne des numéros d'urgence

REPORTAGE

Le centre des pompiers de Melun, en Seine-et-Marne, a subi comme d'autres la panne massive chez Orange, qui a été traitée dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir fortement perturbé les numéros d'urgence. Pour pallier l'impossibilité de joindre ces numéros, plusieurs numéros provisoires ont été mis en place partout en France. A Melun, les opérateurs de la salle qui reçoit les appels ont retrouvé un peu de sérénité après cette "nuit d'enfer", glissent certains, notamment grâce à une réaction rapide et l'ouverture d'un numéro d'urgence à 10 chiffres à la place du 18.

ℹ️☎️ Ce matin, les numéros d'#urgence ont été rétablis sur l'ensemble du territoire. Par mesure de précaution, les numéros provisoires restent actifs ce jour. Consultez la liste actualisée ci-dessous.

⚠️ Veillez à ne pas surcharger ces lignes, dédiées aux urgences. pic.twitter.com/LrTxDJWxnS — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) June 3, 2021

"Ce numéro d'urgence, qu'on a créé hier, est un ancien numéro de standard administratif qui, maintenant, est capable d'absorber en simultané 15 appels", explique Bruno Maestracci, directeur du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) de Seine-et-Marne. "Normalement, on a la capacité de recevoir 60 appels simultanés. Là, on a un petit peu dégradé de 60 à 15 simultanés, mais c'est déjà énorme. Tout le SDIS s'est mobilisé, a répondu présent."

Agents postés devant les casernes et effectifs doublés

La salle des appels, qui compte ce jeudi une vingtaine de personnes, était emplie mercredi soir de 40 personnes, assure-t-il. "On a doublé. On a mis dans toutes les casernes un planton d'accueil, c'est-à-dire un pompier qui était là pour accueillir les gens. Je pense que globalement, on n'a pas trop mal réagi."

Impossible de savoir combien de personnes n'ont pas réussi à joindre les pompiers ici en Seine-et-Marne mercredi soir, mais ces agents postés devant les 62 casernes du département n'ont vu arriver personne. Jeudi matin, le nombre d'appels est revenu à la normale, à la fois sur le 18 et sur ce numéro à 10 chiffres qui est maintenu.

Une dizaine de régions toujours affectées jeudi midi

En région, selon nos informations, tout est revenu à la normale également dans les hôpitaux de Marseille et la plupart des SAMU. Ces derniers ont reçu 90 % des appels normalement. Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué jeudi à la mi-journée qu'une dizaine de régions étaient toujours affectées par la panne. Mais selon le PDG d'Orange, Stéphane Richard, interviewé dans le JT de 13H de TF1, "il y a eu un certains nombres de perturbations très limitées pendant la matinée. Au moment où nous parlons, l'ensemble de ces numéros d'urgence fonctionnement normalement".