Des caméras de surveillance capables d'appeler directement la police

Les caméras de surveillance sont de plus en plus intelligentes. Certaines peuvent désormais prévenir automatiquement la police dès qu’elles détectent une bagarre, une attaque à main armée ou un cambriolage. C’est une technologie qui a été mise au point par des ingénieurs d’Athena Sécurity aux Etats-Unis. Avec l’intelligence artificielle, c’est la caméra elle-même qui va comprendre ce qu’il se passe sur les images, ce qui va permettre de prévenir plus rapidement la police, ou le propriétaire de la maison en cas de cambriolage.

Une présence humaine pour valider

Ce système commence à être testé pour repérer automatiquement les armes et les bagarres, dans un lycée de Pennsylvanie au Etats-Unis. Mais cela ne risque-t-il pas de supprimer des emplois, du côté des agents de sécurité ? Rien n’est moins sûr. On annonce pour le moment entre 90 et 99% de fiabilité, ce qui est loin d’être infaillible. Puisqu'on ne peut pas envoyer le GIGN à chaque fois qu’un enfant chahute ou que quelqu’un mime un pistolet avec ses mains, on aura encore besoin de quelqu’un pour valider s'il y a besoin, ou non, d’envoyer la police.

Une chose est sure, c’est que les systèmes de vision artificielle deviennent de plus en plus perfectionnés. Ils reconnaissent déjà les visages, ils pourront maintenant détecter les comportements des personnes. Il va donc falloir rester très vigilant sur la protection de notre vie privée...