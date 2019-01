CES 2019 : Amazon a vendu 100 millions d’enceintes connectées

DEPUIS LE CES

Amazon passe un cap. A quelques jours de l’ouverture du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, la firme dirigée par Jeff Bezos a annoncé qu’elle avait vendu plus de 100 millions d’enceintes connectées équipées de son assistant intelligent, Alexa, depuis leur sortie. Elle affirme avoir dépassé toutes ses prévisions de vente pour son modèle le moins cher - l’enceinte Echo Dot - pendant les fêtes de fin d’année. Avec ses chiffres, Amazon confirme sa place de leader sur le marché des enceintes connectées, mais son assistant intelligent reste moins utilisé que celui d’Apple (Siri) ou de Google (Assistant).

Une vrai volonté d’utiliser Alexa. D’un côté ce chiffre est important et constitue un véritable cap pour Amazon, qui confirme sa place de leader sur le marché des enceintes intelligentes. Aux États-Unis, la marque dispose de plus de 60% du marché, selon une récente étude. Surtout, les acheteurs des enceintes connectées d’Amazon le es achète pas au hsard. L’acquisition d’un tel produit montre une volonté d’utiliser l’assistant au quotidien.

Google Assistant et Siri plus installés. Malgré cela, comparé aux nombre d’utilisateurs de Siri et Google Assistant, Amazon arrive bon dernier avec Alexa. Les deux concurrents d’Alexa sont installés et utilisés sur plus de 500 millions d’appareils chacuns. En plus des enceintes connectées, Google Assistant et Siri sont en effet respectivement installés sur les smartphones et tablettes équipés d’Android et d’iOS.

Un écosystème plus abouti. Amazon peut cependant se targuer d’avoir l’écosystème le plus abouti. Alexa est en effet l’assistant intelligent qui dispose du plus de produits compatibles et de fonctions. De nombreuses nouveautés équipées d’assistants intelligents devraient d’ailleurs être présentées à Las Vegas cette semaine.