Bouygues Telecom dévoile la Kids Watch, une montre connectée sans internet pour les enfants

Pour retarder l’arrivée du premier smartphone chez les enfants, Bouygues Telecom dévoile une montre connectée sans accès à internet, pensée pour rassurer les parents et accompagner les enfants en toute sécurité.



Face à l’augmentation du temps passé devant les écrans par les plus jeunes et aux inquiétudes croissantes des parents, Bouygues Telecom innove avec une montre pensée pour les enfants. À partir du 23 juin 2025, l’opérateur proposera en effet la Kids Watch, première montre connectée sans accès à internet associée à un forfait dédié en France.

Une alternative connectée et encadrée

Alors que 71 % des enfants de 11 ans sont déjà équipés d’un smartphone et que les craintes liées aux contenus inadaptés et au cyberharcèlement restent vives, Bouygues Telecom entend proposer une solution rassurante. La Kids Watch permet aux enfants de rester joignables et localisables sans disposer d’un accès aux réseaux sociaux ni au web, limitant ainsi les risques liés à l’hyperconnexion.

Des fonctions pensées pour l’autonomie et la sécurité

Conçue spécifiquement pour un usage familial sécurisé, la montre permet d’émettre et de recevoir des appels ou des messages à destination d’une liste de contacts définie par les parents via une application mobile dédiée.

Plusieurs options renforcent la sécurité notamment avec un mode école, qui coupe sonneries et notifications pendant les heures de classe ou encore une fonction géolocalisation et la possibilité de définir une zone de sécurité. En cas de sortie de périmètre, une alerte est envoyée aux parents. La montre fonctionne grâce à une carte esim intégrée et ne nécessite aucun smartphone pour l’enfant.

Une réponse à une préoccupation sociétale

Pour accompagner ce nouveau produit, Bouygues Telecom met en place un forfait bloqué sans engagement. Proposé à 4,99 euros par mois pour les clients disposant d’une offre Box + forfait mobile, et 9,99 euros par mois pour les autres, il inclut l’ensemble des fonctionnalités de la montre sans possibilité de hors forfait. La montre est proposée à 1 euro à l’achat, puis 4 euros par mois pendant 24 mois.

D’après les dernières données de sante.fr, les enfants de 9 à 11 ans passent en moyenne entre 13 et 24 heures par semaine devant des écrans. Dans ce contexte, Bouygues Telecom se positionne comme le premier opérateur en France à proposer une montre sans accès internet pour enfants, s’inscrivant dans une démarche de numérique responsable.