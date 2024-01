Temps d’écran : combien d’heures les Français passent-ils sur leur téléphone portable chaque jour ?

Et vous, combien de temps passez-vous chaque jour sur votre mobile ? Selon le rapport annuel du spécialiste de l’analyse de données mobiles Data.AI, qui analyse les habitudes des utilisateurs de smartphone dans le monde entier, les Français ont passé un peu plus de 3h30 en moyenne par jour sur leur téléphone. Une durée en léger recul par rapport à l’année précédente. Mais tout de même, les Français passent beaucoup de temps sur leur smartphone. Pour l'occasion, Europe 1 est allée à la rencontre des utilisateurs.

"Une vraie addiction"

À 22 ans, Matteo passe entre six et huit heures chaque jour sur son téléphone, et il n’a aucun mal à citer ses applications les plus chronophages. "Instagram sinon c’est YouTube en vrai. Maintenant, ils font des longs formats, ça veut dire que ça nous prend vachement plus de temps. Eh, oui, il faudrait que je passe un peu moins de temps. Je le sens, parce que ça joue quand même sur ma santé mentale mine de rien", reconnaît-il au micro d'Europe 1. Lottie, étudiante en parfumerie, s’inquiète aussi du temps qu’elle passe sur Snapchat ou Instagram, mais elle a du mal à se restreindre. "4 heures minimum. En fait, j’essaye de substituer ce temps-là par la lecture mais c’est une vraie addiction, malheureusement", admet-elle.

Alex, lui, a une règle et il s’y tient. Depuis qu’il a des enfants, il limite son temps d’écran à une heure par jour. "Ils nous voient avec le téléphone, ne serait-ce que pour répondre à un message. ‘Euh, je peux regarder, qu’est-ce que tu fais ? Je veux regarder la Pat’ Patrouille, je veux regarder un truc'. Donc non, négatif", constate le père de famille. Comme Alex, beaucoup de Français sont assez raisonnables avec leurs smartphones. Pour preuve, leur temps d’écran moyen est largement inférieur à la moyenne mondiale de 5 heures par jour.