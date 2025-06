Présent en force au Salon du Bourget, la société franco-canadien Flying Whales a présenté ses Zeppelins modernes. Des dirigeables rigides de 200 mètres de long permettant de transporter plus de 60 tonnes de matériaux dans la soute et qui peuvent être aménagés en hôpital volant.

Ils pourraient pulluler dans le ciel dans quelques années. Les Zeppelins modernes de la société franco-canadienne Flying Whales faisaient partie des coqueluches du Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Avec une envergure pouvant dépasser les 200 mètres de long, ces engins du ciel pourraient être une révolution pour le transport de matériaux lourds.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans la cabine de ces dirigeables volants, un écran reconstitue fidèlement la vue du pilote et les deux sièges font ressentir le moindre mouvement de ce zeppelin géant. Celui-ci, accessible au public du Salon, fait 52 mètres de diamètre et peut porter des charges jusqu'à 15 fois plus lourdes que celles d'un hélicoptère.

"Le dirigeable permet d'emporter 60 tonnes avec une soute de la longueur d'un terrain de foot, là où un hélicoptère transporte quatre tonnes", soutient Vincent Guiboux, le directeur général de Flying Whales.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un hôpital volant en Indonésie

Si certains modèles sont pensés exclusivement pour le fret, d'autres sont façonnés comme des hôpitaux de campagne : "C'est une infrastructure de 100 mètres de long avec des modules qui permettent de faire des soins dentaires, des soins ophtalmologiques, l'échographie, mais aussi de la chirurgie avec des salles blanches". Un projet est d'ailleurs en réflexion avec l'Indonésie où "l'hôpital serait déplacé d'île en île puis reviendra à la capitale pour être maintenu", précise-t-il.

Doté d'une propulsion 100% électrique, l'objectif est aussi de moins polluer. "Nous avons une empreinte carbone qui est réduite, on gagne à peu près 70% de l'émission de carbone dès la première génération dirigeable", assure Vincent Guiboux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les Zeppelins de Flying Whales sont exposés au Salon du Bourget jusqu'à dimanche.