Toy Story 5 : les premières images dévoilées, avec des jouets confrontés aux nouvelles technologies

Chanceux sont les spectateurs du festival international du film d'animation d'Annecy. Ce vendredi, ils ont assisté en avant-première aux premières images de Toy Story 5, attendu depuis maintenant six ans. Alors que la sortie du film est prévue pour juin 2026, il semblerait qu'il porte sur le rapport des enfants aux nouvelles technologies et l'obsolescence des jouets classiques.

Les jouets en quête d'identité ?

Sur les premières images divulguées du film, une cargaison de Buzz L'éclair s'est échouée sur une île déserte et tente de construire un radeau de fortune pour s'enfuir. Une métaphore à l'abandon des jouets classiques par les enfants ? Un questionnement sur leur identité, à l'image de Tom Hanks dans "Seul au monde" ?

Ce dernier, qui prête d'ailleurs sa voix au personnage principal Woody dans le film d'animation, raconte dans la bande-annonce, qu'avant "les jouets n'étaient pas seulement des objets" pour les enfants. "Nous étions leurs meilleurs amis et les gardiens de leurs secrets".

Or, il n'y en a maintenant que pour les "écrans, gadgets et nouvelles technologies". Celles-ci s'immiscent partout, y compris dans les chambres des petits. Car oui, une fois n'est pas coutume, le studio d'animation Pixar s'empare d'un sujet de société pour guider ses personnages et questionner les spectateurs dans le même temps.

Jessie au centre du film

Le méchant du film est donc tout trouvé. Il s'agit de Lily Pad, une tablette numérique, contre qui les personnages emblématiques comme Woody, Buzz ou encore Jessie, devront se battre pour retrouver leur place dans le cœur de "leur enfant". Car si "nous transformions les rêves en réalité, aujourd'hui nous prenons la poussière sur des étagères oubliées" déplore toujours Woody.

Selon le directeur artistique de Pixar, présent vendredi au Festival du film d'animation d'Annecy, ce nouvel opus devrait se concentrer sur Jessie. Le personnage de la cow-girl, amoureuse de Buzz, était déjà au centre de Toy Story 2. Présentée pour la première fois dans ce film de 1999, elle est un personnage courageux et enjoué, mais également sensible et méfiant depuis qu'elle a été abandonnée par sa première propriétaire. En sera-t-il de même ici ? Ou Jessie sera-t-elle la voix invitant les autres jouets à garder espoir en les enfants ? Pour le savoir, il faudra attendre le 17 juin 2026, date de sortie du film.