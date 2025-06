Le salon Vivatech se poursuit Porte de Versailles à Paris. Parmi les nouveautés présentées, une boîte aux lettres connectée, des batteries de voitures recyclées dans la cuisine et une douche intelligente qui promet de faire baisser la facture.

Le salon Vivatech se poursuit à la Porte de Versailles de Paris, jusqu'à ce vendredi. L'événement est devenu incontournable dans le monde de la technologie et de l'innovation. Et certaines d'entre elles pourraient bien changer notre quotidien.

Une boîte aux lettres envoyant des messages

La Poste présente par exemple une boîte aux lettres connectée avec une serrure numérique qui remplacera la traditionnelle petite clé, et qui sera compatible avec 85% des boîtes aux lettres existantes.

"La valeur de ce qu'on reçoit régulièrement dans notre boîte aux lettres a changé, donc on pense qu'augmenter le standard de sécurité et moderniser cette boîte aux lettres est nécessaire. Et le deuxième sujet, c'est vraiment dans l'interactivité, c'est-à-dire que le facteur, quand il va passer, on va notifier le client. On imagine pouvoir échanger des messages afin de laisser des informations", avance Arnaud Dagès, chef de produits innovations à La Poste.

Des économies d'électricité

La cuisine évolue aussi chez EDF, avec l'intégration d'une batterie usagée de voiture électrique dans un meuble de cuisine.

"Ça sert en fait à stocker l'électricité, mais aussi à la redonner à la maison. Quand je rentre le soir à 19h, je branche ma voiture électrique, j'allume mon four, j'ai donc besoin d'électricité. Au lieu d'aller prendre l'électricité sur le réseau, et donc de la payer, je vais aller la prendre dans ma batterie, gratuitement. Ça me permet d'avoir un usage tout à fait performant de l'électricité", explique Julien Villeret, directeur de l'innovation d'EDF.

Et enfin, pour faire également baisser la facture d'eau, une colonne de douche intelligente pourra vous permettre d'éviter le gaspillage et d'économiser environ 400 euros par an.