Bientôt des tubes de dentifrice ultra-glissants pour limiter les pertes

Ne plus tordre frénétiquement son tube de dentifrice pour aller chercher la dernière goutte, beaucoup en rêvaient, et ce sera bientôt possible. Des tubes avec un revêtement ultra-glissant vont enfin être commercialisés. On pourra alors profiter du moindre gramme de pâte de son dentifrice sans avoir à jeter un tube qui pouvait encore servir pour quelques brossages de dents.

Une innovation très attendue

Ce n’est d’ailleurs pas par hasard si les tubes d’aujourd’hui sont opaques : c'est pour qu’on ne puisse pas voir qu’il en reste encore à l’intérieur. Avec ce revêtement ultra-glissant, plus rien ne va adhérer, et la totalité du contenu s’écoulera sans effort. Et on pourra avoir des tubes totalement transparents.

La technologie s’appelle LiquiGlide. Cela fait neuf ans qu’on l’attend, depuis sa présentation par des chercheurs du MIT, et elle est enfin disponible. Et cela commence sur les tubes de dentifrice Colgate Elixir.

Vers des emballages plus responsables

Mais pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps ? La technologie fonctionnait, mais jusqu’ici, le revêtement n’était pas homologué pour le contact alimentaire. On s’en servait uniquement sur des colles ou de la peinture pour éviter qu’elles adhèrent au couvercle. Désormais, on va pouvoir l’utiliser dans l’agroalimentaire et éviter de secouer, taper et s’énerver sur son tube de ketchup ou de mayonnaise. Elle enlèvera aussi pas mal de frustration dans les cosmétiques, car il n’y a pas que le tube dentifrice que l’on tortille. Il y a aussi les tubes de crème, le gel-douche qu’on retourne, le vernis qui reste accroché aux parois, etc.

Cette innovation va-t-elle entraîner de gros changements dans les emballages ? Oui, et pas seulement pour le côté pratique ou pour être sûr d’en avoir pour son argent. Distribuer la totalité du produit sans laisser une micro-goutte permet aussi d’éviter les déchets et de faire la promotion d’emballages plus responsables.