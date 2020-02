Bientôt des panneaux solaires exploitables de jour comme de nuit ?

On a peut-être trouvé un moyen de gommer le principal défaut de l’énergie solaire : des panneaux photovoltaïques qui fonctionnent aussi bien le jour que la nuit. On n'aurait ainsi plus besoin de coupler l'énergie solaire à une énergie de secours, souvent fossile aujourd'hui. On disposerait donc d'une énergie renouvelable produite 24h/24. Un panneau solaire classique convertit la lumière en électricité. Le panneau nocturne, lui, va convertir les flux de chaleur en électricité. La journée, le panneau est chauffé par le soleil. Mais la nuit, il refroidit, car sa chaleur est renvoyée vers le ciel. C’est ce flux de chaleur qui est capté par des cellules thermo-radiatives pour être transformé en électricité.

Des panneaux photovoltaïques au stade de prototype

Pendant longtemps, les rendements la nuit étaient complètement ridicules, de l'ordre de quelques milliwatts, soit à peine de quoi allumer une petite ampoule LED. Mais des chercheurs de l’Université de California-Davis, aux États-Unis, viennent de présenter une technique qui permettrait d’atteindre des rendements de 25 Watt par m2, soit le quart de ce que produit un panneau solaire le jour (alors qu’on est en pleine nuit).

Ces nouveaux panneaux n'en sont qu’au stade du prototype en laboratoire. C’est pour cela que l’on dispose plutôt de chiffres théoriques dans des conditions idéales. Mais ils donnent quand même une idée du potentiel. Pour la première fois, on peut envisager des panneaux solaires réellement exploitables de jour comme de nuit.