Jeu vidéo : la sortie de «GTA VI» repoussée au 26 mai 2026

La sortie du très attendu "Grand Theft Auto VI" ("GTA VI"), nouvel opus de la série de jeux vidéo d'action, prévue initialement pour l'automne 2025, a été repoussée au 26 mai 2026, a indiqué vendredi l'éditeur Rockstar Games. "Nous espérons que vous comprendrez que nous avons besoin de davantage de temps pour vous apporter le niveau de qualité que vous attendez", a expliqué l'entreprise dans un communiqué.

Une bande-annonce vue 250 millions de fois

La première bande-annonce du jeu dévoilée en décembre 2023, à base de courses-poursuites, fêtes sur des yachts et, pour la première fois, un personnage féminin parmi les protagonistes principaux, a été visionnée 250 millions de fois sur la page YouTube de Rockstar Games.

Sorti en 2013, le volet précédent, "GTA V", s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde et a été décliné sur la plupart des consoles sorties depuis. Il est également disponible sur PC. "GTA VI" renouera avec Vice City, un cadre inspiré de Miami, et promet à nouveau aux fans de jouer aux gangsters, des villas de Floride à la prison. Un précédent épisode, paru en 2002, s'y déroulait déjà.

Le succès de cette saga n'a pas été exempt de polémiques, notamment en raison de son aspect sulfureux qui met en scène des individus aux comportements délictueux et qui incite, selon ses détracteurs, les joueurs à reproduire dans la vie réelle les actes de leur personnage. Des accusations rejetées par ses créateurs.