Allergies : trois applications pour anticiper les pics de pollen

Qui dit retour du printemps dit aussi, pour certains, retour des allergies ! Aujourd'hui, un Français sur trois en souffre, dont une bonne partie à cause des pollens. Heureusement, il existe des applications pour aider les allergiques à anticiper les pics et ainsi adapter son traitement.

>> De 5h à 7h, c’est "Debout les copains" avec Matthieu Noël sur Europe 1. Retrouvez le replay de l'émission ici

Surveiller le niveau de pollen…

La plus simple d’accès s’appelle Météo Pollen, c’est une application française qui indique le niveau de pollen dans l’air autour de l’utilisateur, grâce à la géolocalisation et aux données de Météo France. En un seul coup d’œil, on a une prévision à deux jours pour quatre types de pollens parmi les plus courants : ambroisie, bouleau, graminée et olivier. C’est pratique mais un peu limité.

>> Téléchargez Météo Pollen sur l'AppStore ou sur Androïd

Pour ceux qui ont besoin de plus d’informations, il y a l’application Pollen. Grâce aux données du Réseau européen de surveillance aéroallergène, basé en Autriche, elle permet de sélectionner parmi 19 types de pollens ceux qui nous concernent et ainsi de créer son propre bulletin de prévision des risques. Le niveau de pollen est évalué de 1 à 4, heure par heure, c’est très clair. L’appli Pollen inclut aussi une carte d’Europe pour voir où se situent les pics. On y apprend par exemple qu’en ce moment, l’Allemagne est bien plus touchée que la France par les pollens.

>> Téléchargez Pollen sur l'AppStore ou sur Androïd

… et les pics de pollution

Pour compléter, vous pouvez télécharger une application pour surveiller la qualité de l’air. En effet, on sait que les épisodes de pollution intense lors des beaux jours sont un facteur aggravant pour les pics de pollen. Quand on est très affecté par les crises allergiques, c’est donc toujours utile d’avoir en tête cette donnée supplémentaire.

Pour ça, l’application Plume Air Report est parfaite. Sous la forme d’une courbe, elle offre un suivi minute par minute du niveau de pollution dans votre ville et des prévisions à 24 heures. En plus, elle donne des conseils sur l’opportunité ou non de faire du sport ou de sortir en terrasse selon le niveau de pollution observé.