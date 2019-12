À un an des futures Playstation et Xbox, faut-il acheter une console de jeux vidéo pour Noël ?

Noël approche à grands pas. Si vous n'avez pas encore commencé vos achats, il ne faut plus tarder. Cette année encore, les stars sous les sapins, ce seront les consoles de jeux vidéo. PS4, Xbox One, Nintendo Switch : elles sont sur les listes de Noël de dizaines de milliers de Français, petits et grands. Mais faut-il vraiment en acheter une cette année ? D’abord, si vous avez profité du Black Friday et de ses méga promos pour acheter une console à moindre prix, on vous rassure tout de suite, vous avez bien fait. Ça aurait été dommage de se priver d’une PS4 ou d’une Xbox One à moitié prix. Mais, si vous avez raté le coche et que votre fils, votre fille votre conjoint (ou vous-même) a mis une console sur sa liste de Noël, mieux vaut y réfléchir à deux fois avant d'investir cette année.

La PS4 et la Xbox One vivent leur "dernière année"

LA première raison à cela, c'est que certaines consoles arrivent en fin de vie : la PS4 et la Xbox One s’apprêtent à vivre leur dernière année. À Noël 2020, elles céderont la place aux consoles de nouvelle génération : la PS5 chez Sony et la Xbox Series X, chez Microsoft. Donc on peut se poser la question : est-ce que ça vaut le coup de payer 300 à 400 euros pour acheter une console qui dans un an sera déjà technologiquement dépassée ?

La réponse dépend de votre niveau d’impatience. Si vous n’avez pas de console chez vous mais que vous en mourrez d’envie ou que vos enfants se font très insistants, vous pouvez craquer pour une PS4 ou une Xbox One à Noël. Mais essayez dans ce cas de dénicher des promos ou tournez-vous vers le marché de l’occasion. Cela vous coûtera moins cher et même en deuxième main, les consoles marchent très bien et sont parfois garanties. Et ne vous inquiétez pas pour leur durée de vie: même quand les nouvelles consoles arriveront, les jeux sortiront encore sur PS4 et Xbox One pendant quelques années. De plus, ils seront compatibles sur les futures consoles (voir encadré ci-dessous).

En revanche, si vous n’êtes pas à une année près, on vous conseille vraiment d’attendre. Économisez vos 300 ou 400 euros, mettez-les dans une boîte sous votre lit, ajoutez-y 10 ou 20 euros tous les mois et dans un an, vous aurez assez pour vous faire un très beau cadeau. Car la PS5 et la Xbox Series X coûteront certainement cher, tant elles embarqueront des technologies de pointe.

Que sait-on de la PS5 et de la Xbox Series X ? On sait encore peu de choses des consoles de neuvième génération, si ce n'est qu'elle sortiront pour les fêtes de fin d'année 2020. Du côté de la PS5, on mise tout sur du matériel dernier cri. La console pourra afficher des jeux en 8K, une qualité deux fois supérieure à la 4K, le niveau affiché par les toutes meilleures télés aujourd’hui. Elle aura aussi un disque dur ultra performant, qui permettra de réduire par dix les temps de chargement. Enfin, et c’est une super nouvelle pour ceux qui ont une PS4 : la PS5 sera rétrocompatible. C’est à dire qu’on pourra jouer à ses jeux PS4 sur la PS5. Quant à la Xbox Series X, elle été dévoilée jeudi et affiche des caractéristiques serait très similaire à celles de la PS5 : une console très puissante, capable d’afficher des jeux en très haute résolution, avec des temps de chargement réduits et là aussi la compatibilité avec les jeux de Xbox One. Mais, en plus, d'après des informations de la presse américaine, Microsoft préparerait une console spécialement pour le jeu en streaming. Déjà, cette année, le fabricant américain a sorti la Xbox One S All Digital, une version de la Xbox One sans lecteur CD. Vendue moins chère, elle est entièrement dédiée aux jeux dématérialisés, ceux qu’on achète dans la boutique en ligne de Microsoft. Rebelote l’an prochain : il devrait y avoir une nouvelle Xbox de ce genre". Pour Microsoft, c’est l’occasion d’accélérer sur le jeu dématérialisé. Et puis, deux consoles, c’est deux gammes de prix et donc la possibilité de toucher deux publics différents.

La Switch, une réussite (presque) totale

Mais il n'y a pas que la PS4 et la Xbox One dans les rayons, il y a aussi et surtout la Nintendo Switch, LA véritable star des consoles à Noël. Depuis sa sortie en 2017, il s’en est vendu trois millions en France ! Vous avez le choix entre deux versions. La classique, avec les manettes détachables et qu’on peut utiliser soit en mode portable, soit branchée à sa télé. Et puis la Switch Lite, plus petite, les manettes ne se détachent pas et on ne peut pas la brancher à sa télé. Mais elle coûte moins cher : 200 euros pour la Switch Lite contre 300 euros pour la Switch classique.

À l'heure actuelle, la Switch est sans aucun doute la meilleure console du marché. Non pas grâce à ses caractéristiques techniques, bien en-deçà de celles de ses concurrentes, mais grâce à son super catalogue de jeux, avec les Mario, Zelda, Pokémon et autres hits de Nintendo. Mais aussi beaucoup de jeux moins connus mais hyper originaux, à des prix très accessibles. Petits et grands, tout le monde s’y retrouve, c’est vraiment une super console familiale. Et puis, on l’a dit, elle n’a que deux ans d’ancienneté donc elle va encore vivre plusieurs années.

Mais, comme il y a toujours un mais… Sachez qu’il y a un souci avec les manettes de la Switch. Le joystick, qui permet de contrôler le personnage dans les jeux, est défectueux sur certaines manettes. Il s’abîme et finit par provoquer des mouvements fantômes. En gros, vous ne touchez à rien mais le personnage bouge quand même. C’est vite gênant. D’ailleurs, l’UFC-Que Choisir a mis en demeure Nintendo de régler le problème. Ce bug des manettes ne concerne pas toutes les consoles : il y a eu plusieurs milliers de signalements, sur trois millions de consoles. Pas de quoi renier la Switch mais on vous conseille de bien vous renseigner sur la garantie auprès du vendeur. De base, Nintendo garantit la Switch un an. Mais ça peut valoir le coup de prendre une année de plus si possible. Comme ça, en cas de pépin, votre manette sera remplacée gratuitement.