À quoi va ressembler le premier vol de tourisme spatial de Jeff Bezos avec Blue Origin ?

DÉCRYPTAGE

Le tourisme spatial va bientôt devenir réalité pour ceux qui en auront les moyens : le patron d'Amazon, Jeff Bezos, a annoncé lundi qu'il sera passager du premier vol réservé au tourisme spatial, le 20 juillet, à bord d'une fusée créée par sa propre société, Blue Origin. Il coiffe donc au poteau ses adversaires dans la course au tourisme spatial : Elon Musk, le patron de SpaceX, et le milliardaire Richard Branson. Mais en quoi va consister ce vol ? Europe 1 vous explique tout.

Jusqu'où va monter ce vol ?

"Depuis que j'ai cinq ans, je rêve de voyager dans l'espace. Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, avec mon meilleur ami", a écrit le milliardaire Jeff Bezos dans un post publié sur son compte Instagram.

Il ne s'agira pas d'un voyage en orbite autour de la Terre, mais les passagers pourront flotter pendant quelques minutes à la frontière de l'espace. Le jour du départ, la fusée décollera à la verticale et la capsule s'en séparera à environ 75 km de hauteur. Cette capsule, baptisée New Shepard, montera à 100 kilomètres d'altitude, puisque c'est autour de cette distance qu'on établit la frontière de l'espace. Les passagers seront donc à ce moment-là en apesanteur, avec une vue spectaculaire sur la Terre.

Combien de temps va-t-il durer ?

Le vol devrait durer 11 minutes. Après quelques minutes en apesanteur, la capsule commencera sa descente vers la Terre, en chute libre, freinée par trois grands parachutes et des rétrofusées pour finalement atterrir dans un désert de l'ouest du Texas.

A quel prix le 3e passager peut-il espérer monter dans la capsule ?

Il y a quand même une inconnue : la fusée de Jeff Bezos a réussi une quinzaine de tests jusqu'à 100 kilomètres au-dessus de la Terre... mais elle n'a encore jamais volé avec des humains à bord. Pour ce premier vol habité, il y aura donc à bord Jeff Bezos, son frère Mark, et une troisième place a été mise aux enchères, enchères qui atteignent mardi matin 3,5 millions de dollars, selon le site de BlueOrigin.

Plus de 6.000 participants venant de 143 pays ont participé, précise la société. Le gagnant sera désigné le 12 juin. Les fonds récoltés seront reversés à la fondation créée par Blue Origin, Club for the future, notamment destinée à encourager les jeunes générations à entamer des carrières dans le milieu scientifique.

Qui sont les concurrents de Blue Origin ?

Ses adversaires dans la course au tourisme spatial sont Elon Musk, le patron de SpaceX, et le milliardaire Richard Branson. Ce dernier pourrait embarquer dans un vol test durant l'été à bord du vaisseau de Virgin Galactic, mais aucune date précise n'a été annoncée. Sa société prévoit le début des opérations commerciales régulières en 2022. Le groupe a déjà vendu quelque 600 billets pour un prix compris entre 200.000 et 250.000 dollars.

SpaceX, de son côté, vise la fin 2021 pour l'envoi de ses premiers touristes dans l'espace. La mission, baptisée Inspiration4, devrait emmener quatre personnes, dont l'entrepreneur Jared Isaacman, durant plusieurs jours.