Rugbymen inculpés de viol : Oscar Jegou reprend aussi l'entraînement avec La Rochelle

Le 3e ligne international français Oscar Jegou, toujours poursuivi pour viol en Argentine, a repris l'entraînement avec son club de La Rochelle, a annoncé jeudi l'entraîneur Sébastien Boboul, deux semaines après Hugo Auradou à Pau. "Oscar a repris l'entraînement. Il se sent bien. De toute façon, s'il est avec nous, c'est qu'il se sent bien", a confié Boboul qui n'a pas souhaité "(s)'éterniser sur Oscar. On en parle déjà beaucoup, je suis juste content qu'il soit de retour avec nous au centre d'entrainement".

Le récit de la plaignante comporte "une série de contradictions"

Jegou, 21 ans, avait participé à la dernière tournée de l'équipe de France en Argentine. Titulaire lors du premier match face aux Pumas à Mendoza, il avait été mis en examen, avec Auradou, pour le "viol avec violence en réunion" d'une Argentine de 39 ans qui avait passé une partie de la nuit du 6 au 7 juillet dans leur chambre d'hôtel après cette rencontre.

De sources judiciaires, l'enquête sur le viol présumé de cette Argentine par les deux rugbymen tricolores, autorisés à rentrer en France le 4 septembre, semble toucher à sa fin après l'étude du rapport d'expertise psychiatrique et psychologique de la plaignante, auquel l'AFP a eu accès. Il relève "une série d'inconsistances et de contradictions (...) qui dessinent globalement un récit peu vraisemblable". Selon des sources concordantes à Mendoza, le parquet pourrait fixer très prochainement une date pour l'examen de la demande de non-lieu déposée par les avocats des deux joueurs.