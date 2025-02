Tournoi des Six Nations 2025 : Romain Ntamack, un retour raté en équipe de France

Le Tournoi des Six Nations a bien commencé pour le XV de France après sa large victoire 43 à 0 contre le pays de Galles. Une soirée presque parfaite, une seule ombre au tableau, le carton rouge reçu par Romain Ntamack qui a laissé ses coéquipiers à 14 pour la fin du match. Il sera donc privé du prochain match.

Une succession de blessures, 538 jours d'absence et Romain Ntamack a vu son retour en bleu virer au cauchemar avec ce carton rouge, le tout premier de sa carrière professionnelle pour un contact épaule contre tête. Une déception immense pour l'ouvreur aux 38 sélections et qui reprenait le fil de son histoire avec les Bleus.

"On espère qu'il va vite revenir et que la sanction ne sera pas trop dure"

Le capitaine, Antoine Dupont, défend son coéquipier : "C'est un geste qui ne lui ressemble pas. C'est vraiment un fait de jeu qui est dommageable. On va devoir avancer certainement sans lui. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, si ce n'est de le soutenir".

Romain Ntamack risque de deux à dix semaines de suspension. Alexandre Roumat, troisième ligne du XV de France, espère une décision clémente : "Déçu pour lui parce que c'est un joueur qui est important dans notre groupe et qui revenait en plus en forme. Je crois qu'il a un casier plutôt vierge, donc on espère qu'il va vite revenir et que la sanction ne sera pas trop dure".

La commission de discipline se tiendra dans les prochains jours. Un problème dont ce serait bien passé l'entraîneur français, Fabien Galthié, en vue du choc face à l'Angleterre, samedi prochain, à Twickenham.