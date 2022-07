Wimbledon : Caroline Garcia «dans un état d'esprit positif» malgré sa défaite

Malgré sa défaite en huitièmes de finale ce dimanche à Wimbledon, Caroline Garcia a assuré être dans un état d'esprit positif après un enchaînement de huit succès depuis Bad Homburg où elle avait remporté le huitième titre de sa carrière.

"On va voir comment continuer de progresser"

"Je suis dans un état d'esprit positif. J'ai fait deux bons tournois. Le niveau était bien, l'identité de jeu et l'attitude étaient positives. On va voir comment continuer de progresser", a assuré la Française de 28 ans après son élimination par la Tchèque Marie Bouzkova, 66e mondiale, 7-5, 6-2. "C'est un jeu qui marche, je prends plaisir à jouer comme ça, donc c'est encourageant", a insisté la 55e mondiale. Elle était la joueuse à avoir réussi le plus grand nombre de coups gagnants (103) au cumul des trois premiers tours du tournoi.

>> LIRE AUSSI - Wimbledon : Alizé Cornet bat la numéro 1 mondiale Iga Swiatek au 3e tour

"Le but est de continuer à produire un tennis comme ces derniers matchs et de gagner des points dans les tournois", a insisté Caroline Garcia, ex numéro 4 mondiale, retombée au 76e rang en février dernier. Elle devrait retrouver le Top 50 lundi.

Quant à son match perdu contre Bouzkova, qui met un terme à une série de huit victoires, en soi "c'est une déception", a-t-elle reconnu, tout en soulignant les difficultés physiques qui l'ont handicapée et notamment sa blessure à la cuisse.

"Fatigue générale"

"C'est un long tournoi, il y a eu des gros matchs, un enchaînement compliqué et tendu. On a réussi à bien le gérer, les premiers matchs, ça s'est bien passé. Mais ça ne passe pas non plus super large de temps en temps... Au premier tour, j'aurais pu sortir et au final je suis en huitièmes", a-t-elle commenté.

>> LIRE AUSSI - Tennis : un Wimbledon particulier cette année

"Aujourd'hui, il n'y avait pas le feeling, la lucidité et la petite tonicité physique en plus pour accélérer quand j'allais vers l'avant ou, de temps en temps, jouer un peu plus juste quand elle commençait à anticiper sur mes volées", a poursuivi Garcia. "Elle a été super solide, elle n'a pas un style de jeu qui, par rapport à ma forme d'aujourd'hui, correspondait très bien", a-t-elle ajouté.

"Il y avait une fatigue générale qui fait que le corps réagit moins bien, est moins tonique. La cuisse s'y est remis un peu au milieu du premier set, donc forcément ce n'est pas facile", a souligné la Lyonnaise.