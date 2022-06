Tennis : le tournoi de Wimbledon démarre ce lundi en Angleterre

En l'absence des numéros 1 et 2 mondiaux, Daniil Medvedev - interdit de Wimbledon à cause de ses origines russes - et l'Allemand Zverev, gravement blessé à la cheville lors d'une demi-finale homérique à Roland-Garros. Novak Djokovic et Rafael Nadal ont hérité deux premières têtes de série.

Djokovic avance en outsider

Ils ne sont donc pas dans la même partie de tableau et ne s'affronteront que lors de la finale. Depuis le début de la saison, la courbe s'est considérablement inversée entre le Serbe et l'Espagnol. Il y a un an, Novak Djokovic écrasait la concurrence lors des trois premiers Grands Chelem (Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon) avant de s'incliner en finale de l'US Open.

Nadal l'intouchable

Cette saison, Rafael Nadal a remporté les deux premiers Grands Chelems. Porte d'Auteuil, l'homme aux 14 Roland-Garros a joué avec un pied anesthésié par des piqûres, qui ont d'ailleurs fait polémique. De retour sur son île natale à Majorque, l'Espagnol a suivi un nouveau traitement contre le syndrome de Müller-Weiss, qui va lui permettre de jouer sur le gazon anglais après trois ans d'absence.

Le recordman de titres en Grands Chelem (22) souhaite désormais éloigner la concurrence de Roger Federer, mais surtout de Novak Djokovic, le seul encore en mesure de lui contester ce record.