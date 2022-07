Wimbledon : Alizé Cornet bat la numéro 1 mondiale Iga Swiatek au 3e tour

Un exploit. La Française Alizé Cornet, 37e mondiale, a battu la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, ce samedi au 3e tour de Wimbledon, mettant ainsi un terme à la série de 37 victoires consécutives de la Polonaise. La Française a gagné en deux sets (6-4, 6-2), après 1h31 de jeu seulement.

"Ce court est un porte-bonheur pour moi"

Si la numéro 1 mondial paraissait invincible cette année, la Niçoise a donc réussi ce que 36 joueuses n'avaient pas pu faire. Iga Swiatek n'avait plus perdu un match depuis son élimination au 2e tour à Dubaï en février et avait remporté les six tournois qu'elle a disputés depuis : Doha, Indian Wells et Miami sur dur, Stuttgart, Rome et Roland-Garros sur terre battue.

"Ça me rappelle le moment où j'ai battu Serena. Ce court est un porte-bonheur pour moi. Je suis une énorme fan d'Iga, qui est tellement talentueuse. C'est une joueuse incroyable, une très belle ambassadrice du tennis féminin. Je suis très honorée de l'avoir battu aujourd'hui", s'est réjouit Alizé Cornet à l'issu du match, au micro du diffuseur BeIN Sports.

Prochain match contre l'Australienne Ajla Tomljanovic

C'est la huitième fois dans l'histoire qu'une Française élimine la numéro 1 mondial dans un tournoi du Grand Chelem. Et la dernière fois c'était déjà Alizé Cornet à Wimbledon en 2014 face à Serena Williams. À 32 ans, elle aussi va peut être battre un record en septembre. Elle dispute actuellement son 62ᵉ tournoi du Grand Chelem d'affilée et donc elle battra ce record en septembre à l'US Open.

Avant cela, la Française de 32 ans affrontera en huitièmes de finale l'Australienne Ajla Tomljanovic, 44e mondiale, vainqueure de la Tchèque Barbora Krejcikova, 13e mondiale.