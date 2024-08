JO : après leur médaille de bronze, Picon et Steyaert reçoivent... deux demandes en mariage

Les Françaises Charline Picon et Sarah Steyaert ramèneront quelques souvenirs des JO 2024 disputés dans la rade de Marseille, où elles ont décroché une magnifique médaille de bronze en 49er FX avant de voir leurs compagnons les demander en mariage. "Allez, on peut vous raconter, de toutes façons on le dit à tout le monde... Pour la petite anecdote, ils se sont mis à genoux pour nous demander en mariage, en même temps. On enchaîne les émotions...", a raconté Charline Picon à la presse après la dernière régate. "Qu'est ce qu'on a dit ? Bah à votre avis, on a dit quoi...", a-t-elle ajouté dans un éclat de rire.

La condition de l'or ou de l'argent qui n'a pas tenu...

Sarah Steyaert a donc dit "oui" à Pierre, avec qui elle a eu deux petites filles, Rose et Capucine. Et Charline Picon a dit "oui" à Jean-Emmanuel, dit 'Mano', le père de sa petite Lou. "Après la ligne d'arrivée, j'ai dit 'putain Charline, il fallait que je fasse or ou argent pour qu'il m'épouse...'. Pour moi c'était cuit dans ma tête", a raconté Sarah Steyaert. "Et là ils nous disent 'hé les filles, on a un truc à vous dire. Et je me suis dit 'mais non...'", a-t-elle ajouté.

Au micro d'Europe 1, sa partenaire Sarah Steyaert explique qu'elle ne s'attendait pas à cette demande, car il était convenu en amont que le duo décroche l'argent ou l'or. "Je m'attendais pas du tout à cette demande ! Nos deux conjoints se sont pris bras dessus, bras dessous, et ils se sont agenouillés... On a dit oui", a-t-elle raconté.