Iran: la police disperse un rassemblement pro-hijab «illégal» devant le Parlement

Téhéran a été le théâtre d'un rassemblement pro-hijab "illégal" devant le Parlement iranien. La non-application d'une loi durcissant les sanctions à l'encontre des femmes non voilées cristallise les tensions en Iran. Trois ans après une vague de contestation suite au décès de Mahsa Amini, ce sujet divise le pays.

La police a mis fin à une manifestation non autorisée en Iran devant le Parlement pour réclamer l'application d'une loi durcissant les sanctions à l'encontre des femmes non voilées, a rapporté samedi soir le pouvoir judiciaire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Depuis la Révolution islamique de 1979, les femmes en Iran ont l'obligation de dissimuler leurs cheveux dans les lieux publics.

Mais ces dernières années, nombreuses sont celles à s'en passer ouvertement, en particulier dans les rues de Téhéran, en signe de défiance à l'encontre d'un des piliers idéologiques de la République islamique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le pouvoir iranien hésite à appliquer la loi

En décembre, une nouvelle loi durcissant les sanctions à l'encontre des contrevenantes a été adoptée au Parlement, mais le pouvoir a suspendu l'application du texte.

"La police est intervenue vendredi soir pour disperser les manifestants (...) après 48 jours d'un rassemblement illégal" devant le Parlement iranien, a rapporté l'agence de presse officielle Irna, publiant une photo de manifestantes vêtues d'un tchador noir, vêtement qui couvre l'ensemble du corps.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il leur a été demandé de se disperser et de s’abstenir de perturber" l'ordre public, a précisé samedi soir l'agence du pouvoir judiciaire Mizan, citant la police.

"Malheureusement, un petit nombre (environ 30 personnes) a résisté à la police et, dans certains cas, a poursuivi son sit-in en proférant des injures, faisant preuve de violence et manquant de respect", a souligné Mizan. Une vidéo publiée par l'agence montre une altercation de nuit entre des manifestantes et les forces de l'ordre leur intimant d'évacuer les lieux.

La suite après cette publicité

En 2022, la mort en détention de Mahsa Amini, une jeune iranienne arrêtée pour une infraction supposée au code vestimentaire en vigueur, avait entraîné une vague de contestation sans précédent dans le pays.

Nombre de femmes renoncent depuis à porter le voile ou laissent apparaître de façon de plus en plus visible leur chevelure.

Le contenu de la nouvelle loi n'a pas été officiellement publié. Mais d'après les grandes lignes rapportées par la presse, le texte prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et une amende équivalente à 6.000 dollars (5.718 euros) pour les personnes qui encouragent "la nudité" ou "l'indécence".

Cette loi divise en Iran politiques, religieux, mais aussi la société civile. Le président iranien Massoud Pezeshkian avait lui-même émis des doutes en décembre sur la pertinence d'une nouvelle loi.