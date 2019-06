VIDÉOS - Coupe du monde féminine : déferlante de supporters néerlandais à Valenciennes

VIDÉO

On le sait, les supporters des Pays-Bas sont parmi les plus fervents au monde. Ils l'ont prouvé une nouvelle fois samedi, avant la troisième rencontre de poule de la Coupe du monde féminine contre le Cameroun. Des milliers de fans néerlandais (entre 10.000 et 15.000) ont envahi les rues de Valenciennes, dans une ambiance festive et bon enfant. Des vidéos, publiées sur Twitter, montrent une véritable vague "oranje" chanter et danser au cœur de la cité du Nord dès la fin de matinée.

Marée orange place d’Armes avant le match Pays-Bas Cameroun pic.twitter.com/gAhEq7jQrm — Ville Valenciennes (@Valenciennes_) 15 juin 2019

Une "fan walk" dans les rues de Valenciennes

Puis, environ deux heures avant la rencontre (coup d'envoi donné à 15 heures), des milliers de supporters néerlandais se sont mis en marche pour une "fan walk", direction le stade de Valenciennes. Et, là aussi, dans une ambiance exceptionnelle, au son des traditionnels chants de l'équipe des Pays-Bas.

Er zijn naar schatting meer dan 10.000 fans onderweg naar het stadion in de Oranjeparade! #OnzeJacht#NEDCMRpic.twitter.com/ZZinh0rvEf — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) 15 juin 2019

Certains, comme Paul, n'ont pas hésité à faire quatre heures de route en famille pour voir leurs favorites. "On est là pour s'amuser, et pour le football. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes seules, le football féminin c'est vraiment différent !", s'extasie ce fan des Pays-Bas. On souhaite bonne chance aux supporters du Cameroun pour se faire entendre au milieu de cette marée "oranje".