EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez la journée de samedi

Les Pays-Bas et le Canada veulent imiter la France, notamment, en signant une deuxième victoire en deux matches, samedi, dans le groupe E, et ainsi décrocher leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Les Néerlandaises auront a priori la partie un peu plus facile contre le Cameroun, que le Canada, qui retrouvera la Nouvelle-Zélande.

Les trois infos essentielles : Les Pays-Bas ont l'occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale, face au Cameroun

Le Canada et la Nouvelle-Zélande s'affrontent dans un duel alléchant

Les Bleues sont à deux jours de leur dernier match de groupe, face au Nigeria

L'équipe du jour : les Pays-Bas à un pas des huitièmes

Vainqueurs sur le fil de la Nouvelle-Zélande pour son entrée en lice dans la compétition (1-0), les Pays-Bas ont une belle occasion de valider leur ticket pour les huitièmes de finale, samedi, à Valenciennes (18 heures), face à la modeste équipe du Cameroun. Lieke Martens et ses coéquipières, championnes d'Europe en titre et qui seront soutenues par quelque 15.000 supporters oranje, sont évidemment favorites contre les Camerounaises, seulement classées au 46ème rang mondial. Mais attention, le Cameroun reste la dernière équipe africaine à avoir battu une équipe européenne lors d'une Coupe du monde. Les Lionnes indomptables avaient dominé la Suisse (2-1) lors de l'édition 2015.

Le match du jour : la Nouvelle-Zélande face au défi canadien

Après avoir longtemps résisté aux Pays-Bas, mardi dernier, la Nouvelle-Zélande défie cette fois le Canada, outsider de la compétition, ce soir, à Grenoble (21 heures). Les deux équipes s'étaient déjà affrontées lors de la précédente édition du Mondial, et le score final avait été de 0-0. En onze confrontations, les Football Ferns, comme on les surnomme, n'ont réussi à battre le Canada qu'à une seule reprise. Mais leur match face aux Oranje doit leur donner des raisons d'espérer.

Le chiffre du jour : souvenirs du grand huit, à J-2

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale après ses deux victoires en deux matches, l'équipe de France va disputer lundi soir, à Rennes, sa dernière partie dans ce premier tour, contre le Nigeria. Un simple match nul suffit aux Bleues pour s'assurer la première place du groupe A. Mais le dernier match entre les deux équipes, qui remonte à avril 2018, laisse espérer autre chose encore. En effet, les joueuses de Corinne Diacre s'étaient imposées sur le score sans appel de 8-0 ! Valérie Gauvin avait signé un triplé, Eugénie Le Sommer et Gaëtan Thiney avaient également marqué lors d'une rencontre disputée devant seulement 6.500 spectateurs, à la MMArena du Mans.