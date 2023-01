Victor Wembanyama appelé chez les Bleus pour les matches de qualification au Mondial 2023

Le sélectionneur de l'équipe de France Vincent Collet a dévoilé sa liste de joueurs qui affronteront la République Tchèque le 23 février à Pardubice puis la Lituanie le 26 février à Trélazé dans le cadre des qualifications pour le Mondial de basket 2023. Victor Wembanyama, grand favori pour être le numéro 1 de la prochaine draft NBA en juin, a été convoqué pour ces deux matches.

L'équipe de France, déjà qualifiée pour le Mondial qui se déroule du 25 août au 10 septembre prochain dans trois pays d'Asie (Philippines, Indonésie et Japon), affrontera la République Tchèque le 23 février à Pardubice avant de recevoir la Lituanie à l'Arena Loire de Trélazé (Maine-et-Loire) le 26 février.

Déjà deux sélections pour "Wemby"

"Wemby" (19 ans, 2,21 m) aura l'occasion d'honorer ses troisième et quatrième sélections sous le maillot bleu après des débuts couronnés de succès contre la Bosnie-Herzégovine (19 pts) et la Lituanie (20 pts) en novembre. L'ailier fort fait déjà figure d'incontournable dans le groupe avec son statut de meilleur marqueur d'Elite (21,4 points de moyenne, 9,4 rebonds) et accompagnera Vincent Collet, qui est également son coach chez les Metropolitans de Boulogne-Levallois.

La sélection, privée de ses joueurs NBA et d'Euroligue comme souvent lors des fenêtres de qualification, est globalement inchangée par rapport aux derniers matches. Elle enregistre néanmoins le retour de l'arrière du Mans Terry Tarpey (21 sélections), blessé à la main lors du dernier rassemblement. Les Bleus chercheront à conserver la première place du groupe K pour être en bonne posture lors du tirage au sort du Mondial (29 avril 2023).