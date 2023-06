Victoire du Stade toulousain en finale du Top 14 : la Ville rose s'apprête à célébrer ses champions

La joie encore, pour les supporters toulousains. Il y a quelques semaines, ils fêtaient au Capitole la victoire du TFC en finale de Coupe de France de football face à Nantes. Cette fois, ce sont les rugbymans, les Rouge et Noir, qui sont honorés. Le Stade toulousain est champion de France pour la 22e fois après son succès samedi soir face à La Rochelle. Europe 1 suit les supporters toulousains qui avaient fait le déplacement au Stade de France.

Les supporters sont arrivés ce dimanche matin à 10 heures à l'emblématique stade Ernest-Wallon de Toulouse, où ils ont vu l'installation du bus des champions de France qui défilera dans l'après-midi dans la ville.

"On espère que cette journée sera la plus festive possible"

"On prépare leur parade pour le Capitole, à travers un bus à impériale décoré pour rendre hommage à tous les titres qui ont été gagnés par le Stade toulousain sur le championnat de France, et notamment celui d'hier (samedi). Puis on est en train de travailler sur le protocole, sur l'organisation autour de cette belle journée qui, on l'espère, sera la plus festive possible pour ce peuple toulousain", se réjouit Vincent Bonnet, le directeur marketing et communication du club.

Les joueurs vont arriver à 15h17 à la gare. Ils seront récupérés par un bus qui les emmènera au stade afin qu'ils se préparent, qu'ils s'installent, qu'ils mettent les tee-shirts de leur victoire fraîchement imprimés. Et puis, si tout va bien, vers 17 heures, le bus avec toute l'équipe devrait arriver place du Capitole.

Plusieurs milliers de Toulousains attendus

Les joueurs seront reçus par le maire avant de célébrer ce 22e sacre avec les supporters qui viendront, à n'en pas douter, en nombre pour leur rendre hommage. Plusieurs milliers de Toulousains sont attendus. S'en suivra alors une célébration où joueurs, staff et supporters pourront communier autour de l'incontournable Bouclier de Brennus.

Seul point noir pour cette belle soirée, des orages sont prévus à partir de 18 heures. Mais il y a fort à parier que ça ne gâchera pas cette grande fête du rugby.