Top 14 : le Stade toulousain renverse La Rochelle et redevient champion, les supporters en folie

De l'ambiance, des chants et des drapeaux rouge et noir levés partout dans les rues parisiennes. Toulouse a gagné son 22ème Bouclier de Brennus à la suite d'un duel très serré jusqu'à la fin, avec un essai toulousain dans les dernières minutes du chronomètre. Les supporters, réunis rue Princesse dans le sixième arrondissement, ont bondi de joie. "C'est incroyable. Très très fier d'être Toulousain à l'heure actuelle. Comme presque tous les ans, on roule sur tout le monde et cet essai à la dernière minute, c'est magnifique", exulte Adrien, un supporter du Stade toulousain depuis toujours.

Belle fin de saison

Une victoire sur le fil et un suspense jusqu'au bout qui ont fait frémir les fans de rugby. "Personnellement je n'ai pas eu peur. Jusqu'à la fin de saison on est resté solide, toujours sur les appuis. L'essai de Ntamack nous a régalé. Une très belle saison et un résultat impeccable", ajoute le supporter. Un match sauvé par l'essai de Romain Ntamack mais aussi une belle fin de saison pour l'arrière Thomas Ramos, qui va pouvoir maintenant se projeter sereinement vers la Coupe du monde en septembre.

"On avait à cœur de faire un gros match et de ne rien lâcher. C'est ce qu'on s'était dit dans le vestiaire quoi qu'il arrive : y croire, ne pas lâcher. Le dernier essai prouve que notre mentalité a fait qu'on est allé chercher quelque chose. Quel bonheur enfin de bien faire, de retrouver ce bouclier" a-t-il déclaré au micro d'Europe 1. "Je vais avoir deux semaines de vacances, donc on va essayer de profiter un petit peu avant la préparation pour le Mondial, qui débute dans deux semaines", ajoute le joueur. Du côté de La Rochelle, évidemment, ça va être très dur à digérer, reconnaît le capitaine Grégory Alldritt. Le club qui manque donc l'occasion de remporter un premier Bouclier de Brennus.