Toulouse remporte la Coupe de France contre Nantes (5-1), sans incident majeur au Stade de France

Les Toulousains n'ont fait qu'une bouchée du FC Nantes (5-1) au Stade de France samedi soir. La 106e édition de la Coupe de France était attendue par les sportifs mais également par les observateurs politiques. Une rencontre considérée à haut risque, en raison de la présence d'Emmanuel Macron dans les tribunes. Mais le chaos redouté n'a pas eu lieu.

Le dispositif de sécurité draconien déployé par Laurent Nunez a fait ses preuves. 3.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés aux abords du Stade de France. Il n'y a pas eu de débordements et le flux de supporters a été maîtrisé à l'entrée et à la sortie.

"On est d'abord là pour profiter du match"

Même la venue des syndicats pour distribuer des tracts et des sifflets n'a pas fait son effet. Les spectateurs étaient pourtant partants pour faire entendre leur mécontentement avant le match comme l'avait expliqué ce supporter des Canaris au micro d'Europe 1. "On a le sifflet et le carton rouge. On ne va pas rentrer sur le stade. On ne va pas aller à l'affrontement avec Macron. On se fera entendre avec le peu de moyens qu'on a pour se faire entendre et on lui dira ce qu'on pense de sa réforme."

"Mais on est d'abord là pour profiter du match. L'occasion est trop belle pour faire entendre à notre Président notre opinion", avait-il ajouté.

Emmanuel Macron épargné par les supporters

Emmanuel Macron, qui ne s'est finalement pas rendu sur la pelouse, aura été plutôt épargné par les supporters. Seuls quelques sifflets ont été entendus pendant la fameuse 49e minute.

À noter qu'une grande partie des cartons rouges et des sifflets ont été confisqués en amont, non pas par la police mais par les stadiers. Car, le règlement de l'enceinte interdit tout tract ou banderole présentant un caractère politique, idéologique ou commercial.