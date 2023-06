«Je prie pour la pelouse» : après la finale de Top14, Didier Deschamps inquiet à la veille de France-Grèce

Après le rugby et la victoire de Toulouse en finale de Top14 face à La Rochelle, place au football. Le Stade de France accueillera lundi soir le dernier match de la saison des Bleus, France / Grèce, en éliminatoires de l’Euro 2024. Un défi logistique classique pour l’enceinte, habituée à enchainer les grands événements. Mais dans quel état sera la pelouse après la finale du Top14 ? La question préoccupe beaucoup le sélectionneur de l'Équipe de France de Football.

"Je compte sur les jardiniers"

C’est assez rare chez Didier Deschamps. Alors que la conférence de presse après la victoire face à Gibraltar venait de se terminer vendredi soir et que les journalistes étaient sur le point de quitter la salle, le sélectionneur a spontanément repris la parole : "Je prie pour la pelouse", a-t-il lancé. "On a déjà été (confrontés à ce problème, ndlr), mais on avait eu un peu plus de temps : en une semaine ils avaient dû replaquer la pelouse, mais bon, même avec ça, elle avait du mal à tenir. Je compte sur les jardiniers. Je leur ai parlé au dernier rassemblement, ils vont faire le maximum, mais ils n'ont que 48 heures."

Le sélectionneur ne se fait aucune illusion. Pour lui, il est impossible d’avoir un terrain impeccable deux jours à peine après un gros match de rugby. Il faudra donc boucler la saison lundi soir face aux Grecs sur une pelouse dégradée, qui nécessitera de favoriser un jeu direct et aérien au détriment des redoublements de passes courtes que les Français affectionnent.

Mais si cela peut rassurer Didier Deschamps, le gazon de Saint-Denis ne sera sans doute pas pire que celui du Portugal vendredi soir, bosselé et sablonneux, ce qui n’a pas empêché les Bleus de s’imposer.