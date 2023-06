Top 14 : finale de rêve entre Toulouse et la Rochelle ?

Un feu d’artifice pour terminer la saison ? Ambiance décontractée vendredi au stade de France. Les Toulousains, suivis des Rochelais, ont effectué le traditionnel entraînement de veille de finale. Les Rouges et Noirs, 21 titres de champions de France à leur actif, seront opposés ce samedi soir aux Maritimes, doubles champions d’Europe en titre.

"On va jouer la meilleure équipe d'Europe"

"La vérité, c'est que l'on va jouer la meilleure équipe d'Europe. Elle l'a montré en gagnant et, je le répète, des matchs dans les derniers instants. Ils ont une force de caractère assez importante et remarquable. Et donc nous, on va essayer d'opposer notre envie de jouer".

Des propos qui font sourire du côté de la Rochelle l’expérimenté Brice Dulin. "Ça ne fait que quelques années maintenant que je vois les conférences de presse, que ce soit Ugo Mola ou son prédécesseur Guy Novès, on a eu tendance à vite renvoyer la balle dans le camp adverse au niveau du favori. Après, je pense que la question n'est pas là. Ça va être tout simplement deux belles équipes, deux effectifs qui arrivent en forme", a déclaré l’international français.

La Rochelle veut faire le doublé ?

Cette finale 2023 est la même qu’en 2021. Le Stade toulousain avait alors réussi le doublé, Top 14/Coupe d’Europe. Une performance qu’espère réaliser ce soir la Rochelle.