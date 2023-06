Top 14 : après la victoire, la joie des Toulousains qui ont fait le déplacement au Stade de France

Les Rouge et Noir ont décroché un nouveau Bouclier de Brennus en finale du Top 14 samedi soir. 80 minutes d'une bataille acharnée sur la pelouse du Stade de France. Menés jusqu'à la 79ᵉ minute, les Toulousains se sont accrochés jusqu'au bout pour s'imposer face aux Rochelais. Un coup de génie : un essai de Romain Ntamack sur le fil. Score final : 29 à 26. Le Stade Toulousain décroche donc son 22ᵉ titre de champion national. Europe 1 a passé la soirée avec les supporters qui exultent et les a suivi dans le bus qui les ramène à Toulouse.

"Huit finales que je viens, huit finales qu'on gagne"

À minuit, plusieurs centaines de supporteurs se retrouvent aux abords du Stade de France. Direction les bus. La fête est obligatoire pour faire redescendre les émotions. Il faut dire que les cœurs ont été mis à rude épreuve avec l'essai dans les tout derniers instants du match de Romain Ntamack.

Dans l'un des cinq bus de l'association de supporters, Le Huit, sont répartis les quelque 400 membres qui ont fait le déplacement et qui encore du mal à se remettre de leurs émotions. "Il va nous chercher cet essai venu d'ailleurs", se réjouit Miguel. "Ça fait huit finales que je viens, huit finales qu'on gagne. On va arriver vers 10-11 heures à Toulouse, on va se poser un petit peu et on ira au Capitole pour la grande fête."

1h15, les bus partent direction Toulouse, dans les chants. Mais ça fait maintenant plusieurs heures que les supporters s'économisent. Ils récupèrent parce qu'il faudra être en grande forme ce dimanche après-midi, place du Capitole, pour célébrer le titre.