Vendée Globe : opération de sauvetage en cours après l'avarie majeure de Kevin Escoffier

Une avarie majeure. Alors qu'il était en troisième position du Vendée Globe, à la poursuite de la place de leader détenue actuellement par Charlie Dalin, le skipper Kevin Escoffier (PRB) a constaté une arrivée d'eau à bord de son monocoque, lundi. Une avarie majeure qui ne lui a laissé d'autres choix que de déclencher sa balise de détresse vers 15 heures. Le Malouin de 40 ans, navigateur expérimenté, progressait vers la longitude du cap de Bonne-Espérance.

Kevin Escoffier sur son radeau de détresse

Kevin Escoffier a juste eu le temps de prévenir son équipe, avant un silence radio pesant de quelques heures. La direction de course, alertée, a aussitôt demandé à Jean Le Cam de se dérouter vers la position du marin en détresse. Jean Le Cam était alors quatrième de la course, à une cinquantaine de kilomètres. D'après le compte Twitter de PRB, il est arrivé sur zone en fin d'après-midi et a vu le skipper sur son radeau de survie. Preuve que ce dernier ne se sentait plus en sécurité sur son embarcation, qui a peut-être coulé entre-temps.

Jean le Cam est arrivé sur zone et voit Kevin sur son radeau de survie. Il va déplomber son moteur pour le récupérer.



➡ Plus d’infos à venir. #VG2020@VendeeGlobe@ImocaGS — Kevin Escoffier - Skipper PRB (@KevinEscoffier) November 30, 2020

Le sauvetage de Kevin Escoffier est donc en cours dans une mer chaotique, avec des creux probablement de 4 à 5 mètres.

Le premier sauvetage de l'édition 2020

S'il s'agit du premier sauvetage depuis le départ de la course le 8 novembre, ce n'est pas la première fois que Jean Le Cam vit une situation similaire : lors de l'édition 2008-2009 du Vendée Globe, il avait été secouru par le navigateur Vincent Riou. Ce dernier avait réussi à le faire monter à son bord, après une opération de sauvetage périlleuse.

Sur les 33 partants du Vendée Globe, deux ont abandonné : Nicolas Troussel (Corum L'Epargne) le 16 novembre après un démâtage et le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss) le 28 novembre en raison d'une avarie sur un safran.