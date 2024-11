Vendée Globe 2024 : «Mon record peut tomber», affirme Armel Le Cléac’h

74 jours, 3 heures et 35 minutes. Ce temps, c'est celui mis par Armel Le Cléac’h pour remporter le Vendée globe lors de l'édition 2016/2017. Mais c'est surtout jusqu'à aujourd'hui le record du monde en la matière. Mais peut être plus pour longtemps à en croire le principal intéressé. "Le record peut être battu, les bateaux ont énormément progressé en huit ans", affirme le skipper au micro d'Europe 1 midi week-end.

70 jours, c'est possible

"Il faut savoir que nous, en 2016, on avait un des premiers bateaux avec des foils, des ailes sur les côtés, des monocoques qui permettent aux bateaux de pouvoir sortir un peu de l'eau. À l'époque c'était un peu précurseur, un peu innovant. Certains disaient même que c'était trop risqué. Et finalement ça a bien marché et depuis des années, les ailes ont grandi et les bateaux aussi ont progressé en vitesse."

Une progression en vitesse qui peut faire tomber le record "si tout s'aligne bien", explique par ailleurs Armel Le Cléac’h. Jusqu'à quel point ? "Il est largement possible de prétendre à un temps de 70 jours".