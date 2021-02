Une torche des JO de Grenoble de 1968 mise aux enchères : qui sera l'heureux acquéreur ?

Samedi, maître Jack-Philippe Ruellan aura le grand honneur de donner le coup d’envoi des enchères d’une torche des Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble en 1968. Le "lot star" de cette journée à Vannes dans le Morbihan est une pièce rarissime. Longue de 76 centimètres, ornée du blason aux cinq anneaux en cuivre légèrement passé, l’objet provient d‘un membre du comité d’organisation des JO 1968.

Jack-Philippe Ruellan affirme avoir la preuve que la torche a été portée par un relayeur jusqu’à la grande vasque. "On a même son brûleur", s’enthousiasme-t-il au micro d’Europe 1. "On voit qu’il a été consumé puisqu’on a des traces de carbone dessus."

© Europe 1 / Charles Guyard

Musées et collectionneurs privés

La pièce de collection devrait intéresser plus d’un acheteur. En effet, sitôt l’annonce publiée, plusieurs d’entre eux se sont manifestés, en France mais aussi à l’étranger. "On pense tout de suite aux musées du sport mais on a aussi beaucoup de collectionneurs privés et des entreprises aussi qui veulent acquérir des objets assez symboliques", explique Delphine Kahl, clerc du commissaire-priseur.

L’heureux acquéreur devra en tout cas casser sa tirelire : le prix de départ est fixé à 30.000 euros, un chiffre qui pourrait vite s’envoler. La dernière torche de ce type s’était vendue 210.000 euros en 2013. En attendant la vente, l’objet reste conservé en lieu sûr. Quant aux malheureux perdants, ils se consoleront avec la devise de Pierre de Coubertin : "l’important c’est de participer."