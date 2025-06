«Une fierté énorme» : entre cris de joie et larmes d’émotion, une nuit de folie pour les supporters du PSG

Dans les bars de la capitale, c’est une nuit que les supporters parisiens n’oublieront pas. À l’occasion de la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à l’Inter Milan ce samedi soir, des milliers de fans se sont massés dans les établissements et dans les rues de Paris. Entre chants, cris de joie et larmes d’émotion, la capitale a vibré au rythme de ce match historique.





Dans un des 2.500 bars de la capitale diffusant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter Milan, plus d'une centaine de supporters se sont serrés les uns contre les autres pour apercevoir le match.

Issé sur la pointe des pieds, Bastien tente d'apercevoir le match. Il a fait le déplacement depuis Toulouse. "Ça faisait trois jours que je ne dormais pas, donc stressé, hâte de voir le résultat et j'espère qu'il sera positif.", espère-t-il. Et il dit si bien dire.

Au premier but parisien, les supporters étaient en furie. "Je n'ai même pas vu le but, je n'ai rien vu du tout. J'arrive même plus à respirer. Ça fait mille ans que j'attends ça. Jusqu'au bout, on va y aller", crie un fervant supporter.

"J'ai vécu 98, mais là, ça va au-delà de tout"

Mégaphone en main, Félix, 30 ans, a donné de la voix. L'homme a mis l'ambiance pendant le match dans ce bar. "Des chants, taper sur des panneaux, faire le tambour pour les Parisiens. Ça ne peut même pas s'expliquer, ça doit se vivre", témoigne-t-il avec des étoiles plein les yeux.

À la fin du match, chant, fumigène et klaxon retentissent dans les rues de Paris après la victoire écrasante du PSG face à l'Inter Milan. Un peu plus loin, Patrice est assis, seul sur le trottoir. Il reprend ses esprits doucement.

"Ce soir, je suis un homme heureux. Une fierté énorme. J'ai vraiment du mal à exprimer mes sentiments, mais il y a tellement de trucs qui se mélangent. J'ai vécu 98, mais là, ça va au-delà de tout. Merci Paris", exprime les yeux embués de larmes ce supporter de la première heure.

La fête s'est prolongé jusqu'au bout de la nuit avant la parade des joueurs prévue sur les Champs-Élysées ce dimanche après-midi.